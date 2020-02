IN Groupe förvärvar Nexus för att stärka sin centrala position inom säkra identiteter i Europa

I och med förvärvet av Nexus påskyndar IN Groupe sin tillväxt och bekräftar sin strategiska ambition: att vara en globalt ledande aktör inom säkra identiteter och digitala tjänster. Integrationen av de nya digitala identitetslösningarna från Nexus gör det möjligt för gruppen att erbjuda kunder i Frankrike, Europa och globalt en komplett portfölj baserad på den senaste tekniken. Det gemensamma erbjudandet säkerställer att IN Groupes produkter och tjänster till både myndighets- och företagskunder blir säkrare, mer robusta och mer konkurrenskraftiga än någonsin.

Som global ledare inom identiteter fortsätter IN Groupe sin satsning på att möjliggöra övergången från fysisk till digital identitet

Under tio år har IN Groupe visat sin förmåga att omvandla sin verksamhet i enlighet med den digitala utvecklingen inom identitetssektorn. Dagens förvärv av Nexus representerar en ny fas i konsolideringen av IN Groupes tekniska kapacitet efter förvärvet av SURYS i december 2019.

Förvärvet av Nexus ger IN Groupe, som statlig aktör inom identiteter, förmågan att leda övergången från fysisk till digital identitet i den reglerade miljön i Europa (till exempel eIDAS och GDPR).

Dessutom expanderar IN Groupe sin verksamhet inom IoT och identifikation av saker på internet – såsom uppkopplade fordon. Nexus är världsledande inom certifikatbaserade identitetstjänster som möjliggör framtida självkörande bilar och V2X (vehicle-to-everything).

Förvärvet ger Nexus möjlighet till expansion inom IN Groupes globala kundsegment samt att ta del av IN Groupes världsledande kapacitet att integrera globala juridiska system med digitala identitetssystem.

"Två månader efter integrationen av SURYS gör nu förvärvet av Nexus att IN Groupes erbjudande kring säkra identiteter i Frankrike, Europa och globalt blir komplett. Det ger oss också kapacitet att leverera teknik på europeisk nivå som är kritisk för att leda övergången från fysisk till digital identitet." säger Didier Trutt, ordförande och VD för IN Groupe.

"Idag är en väldigt stor dag för Nexus," säger Magnus Malmström, VD för Nexus. "Vi delar IN Groupes tro på kraften i att möjliggöra pålitliga identiteter för stora företag och den offentliga sektorn. Tillsammans blir vi starkare och kan stödja våra kunder ännu mer i en säker digital transformation."

