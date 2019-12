IN Groupe gibt Übernahme von SURYS bekannt und stärkt seine Position als Marktführer für Sicherheit in den Bereichen Identität, Banking und Treuhandgeschäfte

SURYS mit Hauptsitz in Bussy-Saint-Georges (77) verfügt über 2 Anlagen in Frankreich und den USA, und mehrere F&E-Einheiten in Frankreich, Deutschland und den USA. Das Unternehmen hat über seine in den Niederlanden ansässige Tochtergesellschaft Keesing Zugriff auf die weltweit größte Datenbank mit Ausweisdokumenten. Die Lösungen von SURYS finden in über 130 Ländern (Pässe in Frankreich, Brasilien und China, Banknoten in den Philippinen) Anwendung und werden von großen Marken im Kampf gegen gefälschte Waren übernommen.