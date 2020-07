IN OUR HANDS, la campagne de communication sanitaire centrée sur la COVID-19 d'Alight, touche 100 millions de personnes dans le monde

L'organisation humanitaire internationale fournit aux communautés marginalisées et isolées des informations de première main sur la prévention du virus à travers des initiatives populaires

MINNEAPOLIS, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Alight (anciennement l'American Refugee Committee) est fier d'annoncer que la campagne IN OUR HANDS (ENTRE NOS MAINS) a officiellement atteint 100 millions de personnes à travers le monde. Développée conjointement avec IDEO.org, la campagne a été lancée à la mi-avril alors que la COVID-19 faisait ravage partout dans le monde et que des millions de personnes n'avaient toujours pas entendu parler du virus. La campagne IN OUR HANDS a été développée pour diffuser des messages positifs et mesurés ainsi que des techniques de prévention sanitaire tout en démantelant les mythes les plus courants et la désinformation à propos de la COVID-19. Cette initiative qui fut à l'origine lancée dans les 19 pays où Alight est implantée a depuis été traduite dans plus de 40 langues et élargie pour fournir des informations vitales aux communautés marginalisées et isolées de 86 pays.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la portée et de l'impact que nous avons pu réaliser à travers la campagne IN OUR HANDS, aussi bien dans des villes à haute densité de population que les terres agricoles des zones rurales, mais tout particulièrement d'avoir la possibilité de soutenir un grand nombre d'organisations et de communautés que d'autres initiatives de sensibilisation n'ont pas pu atteindre », a déclaré le PDG d'Alight, Daniel Wordsworth. « Les traductions dans les langues régionales ont eu un impact particulièrement important puisqu'elles ont permis de surmonter les barrières communicatives et faciliter l'accès aux informations à grand nombre de personnes. »

En collaborant avec plus de 170 influenceurs de plus de 10 pays, la campagne a fait des réseaux sociaux l'une de ses principales plateformes de communication. L'agence partenaire d'Alight, Kepler, a mené une campagne de publicité numérique hautement ciblée pour amplifier le message du programme.

« Les outils d'automatisation internes nous ont permis de déployer les campagnes rapidement, en moins d'une semaine, et de tester plusieurs cycles de création pour comprendre ce qui a généré le plus d'impact », explique le chef du projet Altruism de Kepler, Johnny Bachrach. « Nous avons ainsi atteint plus de 26 millions de personnes habitant les zones rurales et urbaines du Kenya, du Pakistan, de la Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda », ajoute-t-il.

Au fur et à mesure que la campagne prenait de l'ampleur, des approches à la base supplémentaires pour atteindre plus de personnes ont été adoptées et personnalisées pour chaque pays. Des initiatives telles que des émissions radiophoniques et télévisées, l'installation de panneaux d'affichage, la sensibilisation porte-à-porte et la diffusion de messages depuis des véhicules ont été exploitées de différentes manières pour garantir que des informations précises arrivent à autant de personnes que possible.

« Notre objectif était de développer une campagne édifiante et informative tout en étant contextuellement pertinente et résonnante pour un grand nombre de communautés », a ajouté la PDG d'IDEO.org, Jocelyn Wyatt. « En prêtant attention aux besoins et préoccupations uniques de différentes communautés et en adaptant ces considérations à un langage de campagnes, sous forme d'images et de modes de communication pour chaque environnement, nous avons créé une campagne mondiale unifiée qui reflète les valeurs d'Alight », ajoute-t-elle.

Pour obtenir plus d'informations sur la campagne IN OUR HANDS, veuillez visiter le profil @we.are.alight sur Instagram ou @WeAreAlight sur Facebook. Pour apporter votre soutien, veuillez visiter www.wearealight.org/covid19response.

À PROPOS D'ALIGHT

Établie en 1978 par son fondateur Neal Ball, Alight (anciennement l'American Refugee Committee) fournit chaque année des soins de santé, de l'eau potable, un abri, une protection et des opportunités économiques à plus de 3,5 millions de personnes dans 17 pays. Alight mise sur la créativité exceptionnelle, le potentiel et l'ingéniosité des personnes déplacées et s'efforce de mettre en lumière leur humanité, l'énorme quantité de choses positives qui ont déjà vu le jour et les possibilités d'en faire plus. La mission de l'organisation est d'identifier et d'aider chaque personne à changer significativement le monde, qu'il s'agisse de communautés déplacées et marginalisées en Afrique, en Asie et en Amérique ou de… n'importe qui, n'importe où. Pour plus d'informations sur Alight, rendez-vous sur www.wearealight.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193251/Alight_Logo.jpg

SOURCE Alight