In Shanghai, China meets the U.S." - conecta ahora con el future

- "In Shanghai, China meets the U.S." – conecta ahora con el futuro, el segundo en una serie corta de cuatro episodios

SHANGHAI, 6 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Informe de noticias de T house:

Durante la celebración de la China International Import Expo de este año, Zou Yue, líder de opinión y hospedador de China, ha visitado la Shanghai Giga Factory de Tesla y la Yangshan Phase IV, el mayor puerto del mundo que funciona con robots, para ser testigo del auge de los negocios de América, del crecimiento comercial trans-Pacífico y para grabar una serie de cortos de cuatro episodios titulada "In Shanghai: China Meets the U.S.". El segundo episodio explora la vibración y conexión entre los dos.