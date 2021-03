In the Name of Women : Sber suggère que les nouvelles rues portent le nom de compatriotes féminines exceptionnelles

MOSCOU, 12 mars 2021 /PRNewswire/ -- Sber a lancé une initiative visant à attribuer le nom de compatriotes féminines distinguées à de nouvelles rues en Russie à l'approche de la Journée internationale de la femme. Intitulé « In the Name of Women », le projet vise à diffuser des informations sur les femmes russes qui ont apporté une contribution importante à la science, à l'art, à l'éducation, au sport et à d'autres domaines de la vie. Le projet débute le 7 mars.

De nombreuses femmes célèbres ont déjà été immortalisées dans les noms de rues russes. Moscou comporte des rues portant le nom de la mathématicienne Sofya Kovalevskaya, de la sculptrice Vera Mukhina, de la poétesse Anna Akhmatova, de la chanteuse d'opéra Galina Vishnevskaya, des pilotes Valentina Grizodubova et Marina Raskova, ainsi que des rues portant le nom de femmes politiques et de héros de guerre. Néanmoins, à peine 1,5 % des rues de Moscou portent le nom de femmes illustres.

Grâce à ce projet, Sber souhaite attirer l'attention du public sur l'importance de l'égalité des sexes. Le lancement du projet à l'occasion de la Journée internationale de la femme met l'accent sur ce message et souligne le rôle que jouent les femmes dans différents domaines. Les utilisateurs peuvent consulter la liste des femmes qui ont contribué au développement de leur pays sur le site web spécial créé pour In the Name of Women (SBER8MARTA.RU). Le site web est disponible en russe et en anglais. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur les grandes compatriotes féminines et partager leurs histoires sur les médias sociaux. Chaque visiteur du site peut voter pour une femme célèbre dont il aimerait donner le nom à une rue ou suggérer une candidature qui ne figure pas sur la liste.

Une fois le projet terminé, Sber soumettra des demandes officielles aux mairies des villes russes pour que de nouvelles rues portent le nom de femmes célèbres. Ainsi, davantage de rues des villes russes porteront des noms de femmes, tandis que les habitants de ces villes en apprendront davantage sur les femmes russes exceptionnelles.

Les femmes ont apporté une immense contribution à l'histoire de notre pays et à sa réussite dans un large éventail de domaines. Les femmes vont dans l'espace et sauvent des vies, font des percées scientifiques et créent des chefs-d'œuvre, travaillent dans des usines et représentent la Russie aux Jeux olympiques. Plus important encore, nos merveilleuses femmes remplissent le monde de beauté, d'amour, de tendresse, de soins, de compassion et de générosité d'esprit. Préserver la mémoire des femmes russes les plus éminentes dans nos noms de rues est un témoignage important et une reconnaissance du rôle exceptionnel qu'elles ont joué.

Alexander Vedyakhin

Herman Gref, Premier vice-président du conseil d'administration, Sberbank

SOURCE Sberbank