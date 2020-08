Inaugura-se Cúpula de Verão do Fórum Yabuli de Empresários Chineses em Qingdao

QINGDAO, China, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Foi inaugurado no dia 28 de Agosto em 2020 a Cúpula de Verão do Fórum Yabuli de Empresários Chineses em Qingdao. Os empresários de destaque reunem-se em Qingdao, uma cidade de empreendedorismo, que "entende empresas e empresários" em busca do desenvolvimento comum."As empresas chinesas diante de um grande exame" é o tema desta edição do fórum. Uma série de assuntos em foco que preocupam os empresários, incluindo o auxílio para as pequenas e médias empresas em dificuldade, a transformação e atualização para a Internet industrial e grandes oportunidades para a infraestrutura digital, irão desencadear um brilhante "brainstorm" nesta cúpula.