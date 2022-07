Inauguration de la « Silicon Valley laitière »

Dans l'objectif de construire une « Silicon Valley laitière », Yili cherche à établir une région qui servirait de centre international des industries laitière et de la santé.

Le parc industriel de fabrication intelligente utilise des équipements intelligents d'envergure internationale et tire pleinement parti des technologies de pointe telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle.

Les sites de production de lait liquide, de lait infantile et de fromage du parc industriel sont les sites les plus importants de ce type au monde, dotés de la technologie la plus avancée et du plus haut niveau d'automatisation et de numérisation. La vallée abrite également six plateformes nationales, notamment le centre national d'innovation technologique pour les produits laitiers et le centre national de métrologie et d'analyses des produits laitiers.

Assurer la prospérité de l'industrie et de la région

Explorant le développement de grappes industrielles laitières, le programme devrait stimuler la croissance économique régionale et accélérer la croissance des industries de la santé à l'échelle mondiale.

Avec un investissement total de cinq milliards de yuans, le site de production de lait liquide s'étend sur une superficie d'environ 950 mu (plus de 60 hectares, soit l'équivalent de la surface de 89 stades de Coupe du monde de la FIFA) et utilise les meilleurs équipements numériques au monde pour assurer des processus de production sans main-d'œuvre, transparents, efficaces et traçables. Il peut traiter 6 500 tonnes de lait frais par jour, ce qui correspond à la demande quotidienne d'une mégapole.

Le site de production de lait en poudre, avec un investissement de trois milliards de yuans, a une capacité de production annuelle de 60 000 tonnes, qui peut nourrir 1,28 million de nourrissons par an. Il s'agit du plus grand site de production de lait infantile qui a atteint le plus haut niveau de numérisation au monde ; ce site se place donc en tête de l'industrie en introduisant le système de gestion technique de bâtiment intelligent (IBMS), le système de gestion et de contrôle des bâtiments (FCMS) et en utilisant de nombreuses technologies interactives de pointe.

Le pâturage intelligent et écologique de Chilechuan, une ferme de soutien pour la vallée, s'étend sur une superficie de 11 250 mu (soit environ 750 hectares) et a reçu un investissement total de 700 millions de yuans. Équipé de systèmes de pointe pour la gestion automatisée et la gestion intelligente des émissions de carbone, son objectif est de créer et de partager la prospérité avec les agriculteurs, les éleveurs et les partenaires industriels travaillant dans la région.

Le centre d'expérimentation de fabrication intelligente de Yili abrite le premier cinéma 5D au monde qui, lors des visites industrielles, projette au public des vidéos réalisées à l'aide de technologies avancées de son et de lumière pour présenter le processus de fabrication intelligent de lait liquide et de lait en poudre. Cela permet aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les modèles de production laitière de pointe et sur tout le processus de production laitière.

Intégrant des fonctions industrielles, touristiques et urbaines, le projet « Future Intelligence and Health Valley » générera des avantages écologiques, sociaux et économiques d'ici 2035. Il devrait créer de l'emploi direct et indirect pour plus de 350 000 personnes et attirer un total d'un million de personnes à vivre dans la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859384/On_July_12_launch_ceremony_Global_Smart_Manufacturing_Industrial_Park.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1859385/Photo_2.jpg

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1859454/video.mp4

SOURCE Yili Group