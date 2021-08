Inc. 5000 2021:Vaniam Group, entre las empresas privadas de más rápido crecimiento en EE. UU.

Las 500 principales empresas aparecen en la edición de septiembre de Inc., disponible ahora en los quioscos. Este es el ranking más prestigioso de las empresas privadas de más rápido crecimiento en el país. La lista representa una mirada única a las empresas más exitosas dentro del segmento más dinámico de la economía estadounidense: sus pequeñas empresas independientes. Las empresas de 2020 Inc. 5000 han sido altamente competitivas en sus propios mercados y han mostrado un tremendo crecimiento en comparación con listas anteriores.

"Para nosotros, el crecimiento significa innovación y creación de oportunidades para nuestro equipo", dijo Zack Lentz, director general y director de estrategia. "Nuestro crecimiento refleja las inversiones que hemos realizado para encontrar y contratar a las mejores personas en todo el mundo".

Vaniam Group continúa creciendo en 2021 con la expansión de la oferta de comunicaciones médicas de la compañía en Europa e internacionalmente a organizaciones de atención médica enfocadas en el avance de la ciencia en oncología y hematología. Este crecimiento sustancial de clientes se basa en la fuerza colectiva de Vaniam Group en la asociación estratégica con el cliente y la integración colaborativa con equipos con sede en EE. UU.

Acerca de Vaniam Group LLC

Vaniam Group es una red independiente de agencias de comunicaciones científicas y de atención médica orientada a las personas, impulsada por un propósito, dedicada a ayudar a los clientes a aprovechar todo el potencial de sus compuestos en el mercado de la oncología y la hematología.

Fundada en 2007 como una organización virtual por diseño, Vaniam Group aprovecha el talento y la experiencia de los miembros del equipo de todo el mundo. Para más información, visite vaniamgroup.com .

Acerca de Inc. Media

La marca de medios comerciales más fiable del mundo, Inc. ofrece a los emprendedores el conocimiento, las herramientas, las conexiones y la comunidad para construir grandes empresas. Su galardonado contenido multiplataforma llega a más de 50 millones de personas cada mes a través de una variedad de canales que incluyen sitios web, boletines, redes sociales, podcasts e impresos. Su prestigiosa lista Inc. 5000, que se produce cada año desde 1982, analiza los datos de la empresa para reconocer las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El reconocimiento global que viene con la inclusión en el 5000 brinda a los fundadores de las mejores empresas la oportunidad de interactuar con una comunidad exclusiva de sus pares, y la credibilidad que les ayuda a impulsar las ventas y reclutar talento. La Conferencia Inc. 5000 asociada es parte de una cartera muy aclamada de eventos a medida producidos por Inc. Para más información, visite http://www.inc.com .

