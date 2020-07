INC entrevista equipe de liderança para insights sobre a COVID-19 e a indústria de nozes e frutas secas

Uma das respostas mais frequentes entre as lideranças foi que a indústria de nozes e frutas secas quase com certeza enfrenta inúmeros desafios com a COVID-19, entretanto há muitas razões para estar otimista quanto ao futuro. Behrooz Agah, do Agah Group do Irã e um embaixador da INC para o Irã, comentou: "Promoção e maior consciência quanto ao benefício do consumo de diferentes produtos neste espectro da saúde gera e do bem-estar" deverão ser ainda mais importantes após a COVID-19. Do mesmo modo, na China, Chen Qi, da QiaQia Food e um membro do Conselho Administrativo da INC, observou que "devido à crescente demanda dos consumidores por permanecerem saudáveis, esta indústria vai acelerar na China".

Pratap Nair, da Vijayalaxmi Cashew Company da Índia, e membro do Comitê Executivo da INC, afirmou: "Estou certo de que nossa forte e resiliente indústria terá forças para superar este desafio".

Do mesmo modo, Jan Vincent Rieckmann, da August Töpfer da Alemanha, e Roby Danon, da Voicevale do Reino Unido – os dois, membros do Conselho Administrativo da INC – expressaram sua confiança na indústria, especialmente no futuro.

Ashok Krishen, da Olam Singapore e vice-diretor da INC, acrescentou: "O comportamento e hábitos dos consumidores devem mudar, e nós precisamos ser ágeis para atender as expectativas modificadas"

A íntegra do artigo pode ser encontrada no site da INC.

Sobre a INC

A INC é a organização internacional que congrega a indústria de nozes e frutas secas. Entre seus membros estão mais de 800 empresas do setor de nozes e frutas secas de 75 países. Os membros da INC representam mais de 85% do valor nas zonas de produção ("farm gate") do comércio mundial de nozes e frutas secas. A missão da INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável no setor das nozes e frutas secas. É a principal organização internacional sobre saúde, nutrição, estatísticas, segurança alimentar e padrões e regulações internacionais para nozes e frutas secas.

