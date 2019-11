INC: Un mayor consumo de frutos secos podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo en ancianos

Un total de 119 participantes de 65 años y más que padecen demencia senil fueron seleccionados de la cohorte InCHIANTI, un estudio basado en población representativa de adultos mayores residentes en Chianti, Italia. Los participantes fueron seleccionados a partir de su consumo de frutos secos: no consumidores de frutos secos y consumidores regulares de frutos secos (≥2,9 g/día).

La exposición a los frutos secos fue medida al comienzo del estudio con un cuestionario de frecuencia alimentaria validado o bien con una herramienta analítica para la caracterización de compuestos fenólicos. Además, la declinación cognitiva se midió usando el test Mini-Mental State Examination.

Los investigadores descubrieron que, de 119 sujetos, 38 participantes experimentaron deterioro cognitivo; 28 corresponden a no consumidores de frutos secos y 10, al grupo que consumía frutos secos. El consumo de frutos secos estimado sea por el modelo de marcador dietético o el modelo de marcador urinario en ambos casos fue asociado con menor declinación cognitiva.

"El uso de un panel de metabolitos ofrece información precisa y complementaria sobre la exposición a los frutos secos y refuerza los resultados obtenidos usando información sobre la dieta", declara la Prof. Andrés-Lacueva, del programa ICREA Academia en la Universidad de Barcelona, líder de Grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), e investigadora principal del estudio.

El estudio contó con el apoyo del INC.

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización coordinadora internacional para la industria de frutos secos y frutas deshidratadas. Sus miembros incluyen más de 800 compañías del sector de frutos secos y frutas deshidratadas provenientes de más de 80 países. Los miembros del INC representan más del 85% del valor "total en finca" comercial mundial del comercio de frutos secos y frutas deshidratadas. La misión del INC consiste en estimular y facilitar el crecimiento sustentable en la industria de frutos secos y frutas deshidratadas global. Es la principal organización internacional en salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y estándares y regulaciones internacionales con relación a frutos secos y frutas deshidratadas.

[1] Rabassa, M., Zamora-Ros, R., Palau-Rodriguez, M., Tulipani, S., Miñarro, A., Bandinelli, S., … Andres-Lacueva, C. (2019). Habitual Nut Exposure, Assessed by Dietary and Multiple Urinary Metabolomic Markers, and Cognitive Decline in Older Adults: The InCHIANTI Study. Molecular Nutrition & Food Research, e1900532.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1036636/Nuts_and_Cognitive_Decline.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1036637/INC_Logo.jpg

Contacto de prensa: correo electrónico press@nutfruit.org y teléfono + 34-977-331-416.

FUENTE INC International Nut and Dried Fruit Council

SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council