INC: Un mayor consumo de frutos secos puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo en ancianos

Un total de 119 participantes con demencia y mayores de 65 años fueron seleccionados de la cohorte InCHIANTI, un estudio representativo basado en la población de avanzada edad residente en Chianti, Italia. Los participantes fueron seleccionados en función de su ingesta de frutos secos: no consumidores y consumidores regulares de frutos secos (≥2,9 g/día).

La exposición a frutos secos se midió al comienzo del estudio con un cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos o con una herramienta analítica para la caracterización de compuestos fenólicos. Además, el deterioro cognitivo se midió utilizando la prueba Mini-Mental State Examination.

Los investigadores encontraron que, de 119 sujetos, 38 participantes experimentaron deterioro cognitivo, 28 del grupo que no consumían frutos secos y 10 del grupo que consumían frutos secos regularmente. El consumo de frutos secos, estimado por el marcador dietético o por el modelo de marcador urinario, se asoció en ambos casos con un menor deterioro cognitivo.

"El uso de un panel de metabolitos proporciona información precisa y complementaria sobre la exposición a frutos secos y refuerza los resultados obtenidos utilizando información dietética," declaró la Prof. Andrés-Lacueva, ICREA Academia de la Universidad de Barcelona, líder del grupo de CIBERFES en Frailty and Healthy Aging e investigadora principal del estudio.

El estudio fue financiado por el INC.

Acerca del International Nut & Dried Fruit Council

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial de mercado en nueces y frutos secos en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

