INC-Webinarreihe bringt über 1.500 Fachleute aus 75 Ländern in der Nuss- und Trockenobstindustrie zusammen

Pflanzliches Eiweiß und neue Absatzkanäle sind der Schlüssel für die Nuss- und Trockenobstindustrie inmitten von COVID-19

Höhepunkte der INC-Webinare: https://youtu.be/VHrE6J6fUpc

REUS, Spanien, 22. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Der INC (International Nut and Dried Fruit Council) startete eine Reihe von Webinaren, an denen über 1500 Fachleute aus 75 Ländern aus der Nuss- und Trockenobstindustrie teilnahmen. Die von Experten geleiteten Webinare erörterten neue Trends wie pflanzliche Proteine, die Verbrauchernachfrage während der COVID-19-Pandemie, Ernteprognosen und Produktentwicklung.