Incentivos fiscais de Guangzhou Nansha: um ímã para residentes de Hong Kong e Macau e para empresas e indústrias incentivadas

Cantão, China, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- Recentemente, Cantão adotou medidas da política preferencial de imposto de renda individual no distrito de Nansha, no município de Cantão. O documento esclarece os detalhes da implementação. Sob estas medidas, para os residentes de Hong Kong e Macau que trabalhem em Nansha, os encargos do IIT superiores aos das duas regiões administrativas especiais (SARs) serão isentos.

Esta política tributária foi lançada de acordo com o sistema tributário da China Continental para promover o alinhamento das regras fiscais entre Cantão e os dois SARS. Ajudará a criar um ambiente de negócios e de vida favorável em Nansha, onde as políticas do IIT se alinham com as de Hong Kong e Macau e facilitará aos residentes de Hong Kong e Macau o estabelecimento de seus próprios negócios ou simplesmente a obtenção de emprego em Nansha. Os benefícios associados gerados no desenvolvimento da área da Grande Baía serão compartilhados por mais residentes de Hong Kong e Macau, de acordo com o Governo Popular do Distrito de Nansha, da cidade de Cantão.

Nansha está no centro geométrico da área da Grande Baía de Cantão-Hong Kong-Macau, e serve como um centro vital para a interconexão da região. Em 14 de junho deste ano, o Conselho do Estado da China emitiu um plano geral para promover a cooperação abrangente entre Cantão, Hong Kong e Macau, aprofundando ainda mais a abertura em Nansha, dando a Nansha um novo objetivo posicional e uma missão importante.

A Zhaoke Ophthalmology, uma empresa biomédica fundada em Nansha, tinha apenas um executivo de Hong Kong residente em Nansha antes da implementação do plano de Cantão Nansha. Considerando que os residentes de Hong Kong que trabalham em Nansha agora podem desfrutar de reembolsos fiscais devido ao sistema fiscal de Hong Kong, estima-se que mais executivos estrangeiros se localizem em Nansha. "Como a nossa equipe de Hong Kong aproveita as vantagens em P&D e na introdução de tecnologia biomédica, esta política tributária ajudará a atrair mais talentos com uma visão internacional para nossa empresa", disse o presidente do conselho, Dr. Li Xiaoyi.

Esta não é a primeira política fiscal preferencial após a divulgação do plano de Cantão Nansha. Recentemente, os funcionários da província de Cantão encaminharam o aviso do Ministério das Finanças e da Administração Tributária do Estado sobre políticas preferenciais sobre o imposto de renda corporativo em Cantão Nansha para o benefício de empresas e setores importantes, e avançaram suas opiniões sobre sua implementação. Isso marcou a implementação oficial do incentivo ao imposto de renda corporativo (CIT) em Nansha.

Visando as principais empresas e setores, esta política preferencial de impostos apresenta dois destaques. Em primeiro lugar, nas áreas de lançamento de Nansha, empresas qualificadas nos setores incentivados podem desfrutar de uma taxa reduzida de imposto de renda corporativa de 15%. Em segundo lugar, a partir de 1 de janeiro de 2022, as empresas de alta tecnologia ou empresas de tecnologia de pequeno e médio porte em Nansha têm permissão para estender suas transferências de perdas por até 13 anos. Tais perdas se referem àquelas incorridas no prazo de oito anos antes de serem qualificadas para esta política.

Como uma empresa investida em Hong Kong que está em Nansha há mais de dez anos, a Zhaoke Ophthalmology está comprometida com P&D e fabricação de produtos biomédicos. Em comparação com apenas 30 funcionários ímpares na sua criação em 2018, a empresa agora tem uma forte força de trabalho de mais de 300 pessoas, mais da metade das quais são equipes de P&D.

Em relação a esse incentivo fiscal, o Dr. Li Xiaoyi disse que, sob a orientação dessas novas políticas, as empresas chinesas reduzirão gradualmente sua dependência de tecnologias estrangeiras e se concentrarão mais em P&D de tecnologia independente.

Essas duas políticas fiscais foram emitidas sucessivamente. Até agora, todas as preferências fiscais sob o Plano Diretor de Cantão Nansha foram rapidamente refinadas e implementadas.

As políticas fiscais de Nansha continuarão a aumentar a disposição das entidades de mercado para participar no desenvolvimento do distrito e aumentar a confiança dos empresários de Hong Kong e Macau, para se desenvolverem em Nansha e encorajar inúmeras indústrias e empresas a competir na arena global, e transformar Nansha em um portal para abertura de alto nível.

