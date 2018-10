Incessant Technologies est citée comme une entreprise très performante par un cabinet de recherche indépendant

HYDERABAD, Inde, October 4, 2018 /PRNewswire/ --

Incessant Technologies, une entreprise de NIIT Technologies, a été parmi les sociétés que Forrester a choisi d'inviter à participer à son rapport, « The Forrester Wave™: Digital Process Automation Service Providers, Q3 2018 » (Prestataires de services d'automatisation des processus numériques au 3[e] trimestre 2018). Dans ce rapport, Incessant Technologies a été citée comme une entreprise très performante.

Le rapport évalue les prestataires à l'aune de 19 critères, qui sont regroupés en trois catégories de haut niveau : l'offre actuelle : conseil en stratégie, capacités de conception de l'expérience utilisateur (UX), méthodologie de prestation des services, ainsi que studios et laboratoires orientés sur la conception des processus. La stratégie : stratégie et vision du marché, partenariats avec des fournisseurs de technologies de procédés, par le biais des capacités d'encadrement et de l'expérience des employés. La présence sur le marché : clients DPA (automatisation des processus numériques) actifs du fournisseur, effectifs consacrés à la DPA et présence mondiale. Dans l'évaluation de Forrester, Incessant Technologies a obtenu la meilleure note pour le critère des modèles d'implémentation et de prestation.

Selon le rapport, « Incessant Technologies est axée sur l'excellence technologique et une stratégie forte. Grâce à une grande utilisation de la plate-forme Pega, soutenue par l'acquisition de RuleTek, et une utilisation d'Appian dans une moindre mesure, la Société apporte à ses clients son expérience en technologie de transformation numérique. Mais cela ne s'arrête pas là ; les références des clients et les études de cas démontrent qu'un fort accent est mis sur la stratégie commerciale. Les capacités de conception sont excellentes dans les projets de DPA de l'entreprise ».

S'exprimant sur cette annonce, Adrian Bignall, responsable mondial des ventes d'Incessant Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être reconnus par Forrester dans ce rapport Wave. C'est la première fois qu'Incessant Technologies est classée dans un rapport Wave et nous pensons que cela témoigne de la position privilégiée que nous occupons sur le marché de la DPA. Incessant et RuleTek apportent conjointement une expertise inégalée pour aider les organisations mondiales à atteindre leurs objectifs d'automatisation des processus numériques et à révolutionner l'expérience de leurs clients ».

Selon le rapport, « l'évaluation du rapport Forrester Wave met en avant le rôle que jouent les prestataires de services pour faire passer les initiatives d'automatisation des processus du stade d'efforts tactiques et économiques à celui de composantes essentielles d'une stratégie de transformation numérique. Beaucoup de nos entreprises très performantes ont noué des partenariats avec les meilleurs prestataires de services de leur catégorie afin de créer une offre complète et peuvent représenter une meilleure option pour certaines organisations et entreprises. »

À propos de NIIT Technologies

NIIT Technologies est une entreprise mondiale de premier plan en termes de solutions informatiques, qui permet à ses clients d'avoir un impact commercial réel grâce à une expertise inégalée dans un domaine à l'intersection des technologies émergentes. L'entreprise est axée sur trois secteurs verticaux clés : les services bancaires et financiers, les assurances, les voyages et les transports. Ces atouts en la matière, alliés à des capacités de pointe en termes de données et d'analyse, d'automatisation, de cloud et de numérique, aident les clients à innover commercialement, à automatiser les processus et à industrialiser l'intelligence artificielle.

Ayant plus de 9 500 personnes au service des clients sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Australie, NIIT Technologies encourage une culture qui favorise l'innovation et cherche constamment à trouver des moyens nouveaux et simples d'apporter de la valeur à ses clients.

Vous en saurez plus sur NIIT Technologies en cliquant sur http://www.niit-tech.com.

À propos d'Incessant Technologies

Les pratiques de transformation des processus numériques de NIIT Technologies s'appuient sur ses deux filiales spécialisées - Incessant et RuleTek- qui apportent une expertise inégalée pour aider les organisations et entreprises mondiales à atteindre leurs objectifs d'automatisation des processus numériques et à révolutionner l'expérience de leurs clients.

Incessant est l'un des plus grands prestataires de services BPM (gestion de processus métier), qui mise tout sur ce domaine de spécialisation et s'appuie sur deux plateformes technologiques, Pega et Appian.

Ayant à son actif plus de 250 implémentations réussies chez les clients et une suite de solutions de productivité sur les plateformes Appian et Pega, Incessant offre une valeur ajoutée à ses clients dans les secteurs des assurances, des services bancaires et financiers, des gouvernements, de la fabrication et des voyages.

Sphère de sécurité

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. L'entreprise s'accompagne de divers risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux exprimés ici. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fondés sur les informations dont dispose actuellement la direction de la Société et celle-ci ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être faits de temps à autre par la Société ou en son nom.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter:

Pallavi Bahuguna Gupta

Communication d'entreprise

NIIT Technologies Ltd.

+91-120-7119039

pallavi.2.gupta@niit-tech.com

Kat Myland

Marketing

Incessant Technologies

+44-7814691642

katm@incessanttechnologies.com