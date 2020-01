Inclusive Technology bringt Skyle heraus, den allerersten Augentracker für iPad Pro

Kommunikation

Skyle ist eine bahnbrechende neue Methode der unterstützten Kommunikation (Augmentative and Alternative Communication, AAC). Per Augentracking können sich die Nutzer über AAC-Apps wie Proloquo2Go, GoTalk NOW und TouchChat ausdrücken. Mit Antireflexbeschichtung, Schutzgehäuse mit integrierter Montageplatte und kompaktem Design bietet Skyle optimale Flexibilität beim Kommunizieren, wohin man auch geht.

Umfeldsteuerung

Skyle kann die Funktion der häuslichen Kontrollzentrale übernehmen, indem es die Steuerung von Geräten im Haus oder in der Schule ermöglicht. Mit einer App für die Umfeldsteuerung wie EnvirON können die Nutzer eine Vielzahl von Geräten über ihren iPad steuern. Dazu gehören beispielsweise Infrarotprodukte wie Fernseher und Musiksysteme oder über das Stromnetz angesteuerte Lampen, Lüfter, Küchengeräte oder Tür- und Fensteröffner.

Unabhängigkeit

Skyle ist nicht nur eine AAC-Methode, da sie über den enorm großen Apple App Store Zugang zu Millionen iOS-Apps bietet, die jetzt eigenständig nur mittels Blicksteuerung gesteuert werden können. Das bedeutet, dass Skyle-Nutzer über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter oder Messaging-Apps wie WhatsApp mit Familie und Freunden kommunizieren und mit Apps wie FaceTime und Skype Videoanrufe tätigen können. Darüber hinaus kann man mit Skyle Videos anschauen, im Internet surfen, Spiele spielen und vieles mehr – alles per Augensteuerung.

Skyle besitzt das Potenzial, für viele Menschen die Art und Weise zu revolutionieren, wie sie mit der Welt interagieren, indem neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet werden und diesen Menschen zu einem selbstständigeren Leben verholfen wird.

Weitere Informationen zu Skyle finden Sie hier.

Informationen zu Inclusive Technology

Inclusive Technology entwickelt marktführende Lösungen für die Sonderpädagogik. Von zukunftsweisender Blicksteuerungs-, Virtual Reality- und Kommunikationstechnologie bis hin zu Switches, Software und assistierenden Technologien – wir bieten ein volles Spektrum an innovativen Produkten zum Kommunizieren, Lernen und Spielen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083097/Skyle_iPad_Pro.jpg

Kontakt:

Sarah Garfield

sarah.garfield@inclusive.co.uk

+44-(0)1457-81979

Related Links

http://inclusive.co.uk



SOURCE Inclusive Technology