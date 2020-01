Inclusive Technology lance Skyle - le premier dispositif de suivi oculaire au monde pour iPad Pro

Communication

Skyle est une nouvelle méthode exceptionnelle de communication améliorée et alternative (CAA). En ayant recours au suivi oculaire, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des applications de CAA telles que Proloquo2Go, GoTalk NOW et TouchChat, pour s'exprimer. Par ailleurs, des caractéristiques telles que le revêtement antireflets de Skyle, son boîtier de protection avec plaque de fixation intégrée et sa conception légère assurent une flexibilité totale pour communiquer où que vous alliez.

Contrôle de l'environnement

Skyle peut servir de centre de commande de la maison en permettant de commander les appareils à la maison ou à l'école. En téléchargeant une application de contrôle de l'environnement, telle qu'EnvirON, les utilisateurs peuvent contrôler une série d'appareils compatibles depuis leur iPad. Il peut s'agir de produits utilisant des infrarouges comme des téléviseurs et des systèmes de musique, ou bien de lampes, ventilateurs, appareils de cuisine ou systèmes d'ouverture de portes et de fenêtres commandés par le secteur.

Indépendance

Skyle est bien plus qu'une simple méthode de CAA, car elle donne accès aux nombreuses ressources de l'App Store d'Apple, permettant de choisir parmi des millions d'applications iOS auxquelles il est désormais possible d'accéder indépendamment par la seule utilisation du regard. Cela signifie que les utilisateurs de Skyle pourront communiquer avec leurs amis et leur famille en utilisant des outils de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, des applications de messagerie comme WhatsApp et passer des appels vidéo en utilisant des applications comme FaceTime et Skype. Skyle offre également la possibilité de regarder des vidéos, de surfer sur le web, de jouer à des jeux, pour ne citer que cela, en n'utilisant que les yeux.

Skyle est en mesure de révolutionner la façon dont d'innombrables personnes interagissent avec le monde, en ouvrant de nouvelles voies de communication et en leur donnant plus d'indépendance.

