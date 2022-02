InCore Bank erweitert ihr Digital Asset Brokerage mit AlgoTrader zu einer 24/7 Banking-Dienstleistung

Voll automatisiertes 24/7 Digital Asset Banking

In der ersten Phase der Zusammenarbeit hat InCore Bank die Handelsplattform für digitale Vermögenswerte von AlgoTrader in ihre bestehende Infrastruktur integriert. Eine wachsende Zahl von Banken und institutionellen Kunden, die bereits die Brokerage- und Custody-Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte von InCore Bank nutzen, profitieren nun rund um die Uhr von einer vollautomatischen Ausführung für eine Vielzahl von Kryptowährungen und Token.

Die Dienstleistung ist nahtlos in die Kernbankenlösung von Finnova und in Online-Banking-Applikationen integriert, gepaart mit Fast-Echtzeit-Kursen und -Bewertungen. Als weiteren Schritt in der Umsetzung ihrer Strategie wird InCore Bank zu einem späteren Zeitpunkt einen direkten Marktzugang für Banken, Vermögensverwalter und UHNWI in Kombination mit ihrem bankengerechten Schweizer Custody-Service anbieten.

«Best Execution» und höhere Liquidität

InCore Bank ist nun in der Lage, unter Verwendung ausgefeilter Handelsausführungsstrategien eine automatisierte Ausführung an einer Reihe von Liquiditätsplätzen, einschliesslich Börsen, Brokern und OTC-Desks, einzurichten. Dadurch können die Kunden von InCore Bank bei jedem Handelsauftrag von einer Ausführung zum bestmöglichen Kurs profitieren. Darüber hinaus bietet der Handel über WIRESWARM eine grössere Auswahl an Instrumenten, so dass die Kunden Zugang zu einer breiteren Palette von Vermögenswerten haben. Dies entspricht der Strategie von InCore Bank, institutionellen Kunden tokenisierte Vermögenswerte unter Verwendung der Tezos- und Ethereum-Blockchain anzubieten.

Andy Flury, Gründer und CEO von AlgoTrader, stellt fest: «2021 war ein Jahr mit Rekordzuwachs für Kryptowährungen, da das institutionelle Interesse an Krypto- und digitalen Vermögenswerten stark angestiegen ist. Mit der Zusammenarbeit zwischen AlgoTrader und InCore Bank wollen wir die kontinuierlich steigende Nachfrage bedienen und zugleich mehr Teilnehmer aus dem Bankensektor für digitale Vermögenswerte gewinnen. Wir freuen uns auch darauf, in Zukunft Möglichkeiten zur Unterstützung neuer digitaler Anlageklassen, wie etwa tokenisierte reale Vermögenswerte, zu schaffen.»

Digitale Vermögenswerte für institutionelle Kunden zugänglich machen

InCore Bank CEO Mark Dambacher erklärt: «Wir freuen uns sehr, dass wir unser bestehendes Angebot im Bereich der digitalen Vermögenswerte durch die Zusammenarbeit mit AlgoTrader erweitern können. InCore Bank-Kunden haben nun rund um die Uhr über eine Reihe von Handelsplätzen Zugang zu hoch liquiden globalen Kryptowährungsmärkten, wodurch ein schnellerer Handel und eine schnellere Abwicklung möglich sind und eine breitere Palette von Assets unterstützt wird. Indem wir Blockchain und Kryptowährungen für Banken zugänglicher und attraktiver machen, eröffnen sich enorme Chancen für künftiges Wachstum.»

AlgoTrader ist der weltweit führende Anbieter institutioneller Handelsinfrastrukturen, während InCore Bank eine Business-to-Business-Transaktionsbank ist, die eine modulare Dienstleistungspalette für traditionelle und digitale Vermögenswerte anbietet. Beide Organisationen verbindet das Ziel, Banken und Institutionen die sichere und gesetzeskonforme Aufnahme von digitalen Vermögenswerten zu erleichtern.

Über AlgoTrader

AlgoTrader ist der weltweit führende Anbieter von Technologien für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten, die den gesamten Lebenszyklus des Handels abdecken – von der Risikoprüfung vor dem Handel über die Auftragsgenerierung bis hin zur automatisierten Abwicklung und dem Depotabgleich – und stellt damit erstklassige Infrastruktur für Finanzinstitute bereit. Durch die Unterstützung von direktem Marktzugang, nahtloser Verwahrung und Kernbankenintegration sowie vollständiger Automatisierung des Handelslebenszyklus optimiert die AlgoTrader-Plattform den Handel mit digitalen Vermögenswerten. AlgoTrader wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet integrierte Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Erfahren Sie mehr unter www.algotrader.com.

Über InCore Bank

InCore Bank ist eine 2007 gegründete Business-to-Business Transaktionsbank, die Banken, Wertpapierhäusern, Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen erstklassige Transaction-Banking- und Outsourcing-Dienstleistungen aus einer Hand anbietet. Als Schweizer Unternehmen mit einer Bank- und Wertpapierhauslizenz bietet InCore Bank ein umfassendes und modulares Dienstleistungsspektrum, das von Transaction Banking für traditionelle und digitale Vermögenswerte, über Business Process Outsourcing bis hin zu massgeschneiderten White-Label-Anlageprodukten und anderen Dienstleistungen reicht. Dieses Angebot ermöglicht es Marktteilnehmern, die Komplexität zu reduzieren und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

www.incorebank.ch

