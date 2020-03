Incremento de dos dígitos en la rentabilidad de Natura &Co durante el cuarto trimestre

Crecimiento de las tres marcas en un año caracterizado por la adquisición de Avon Products, Inc.

SÃO PAULO, 6 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Natura &Co volvió a registrar unos resultados sólidos en el cuarto trimestre de 2019, con un crecimiento de los ingresos en sus tres marcas, Natura, The Body Shop y Aesop, y un incremento del 12,2% en el EBITDA ajustado.

Los resultados del cuarto trimestre culminan otro año de transformación para Natura &Co, ya que tras anunciar la adquisición de Avon Products, Inc. en mayo de 2019, se consolidó como el cuarto grupo de belleza "pure play" más grande del mundo y como líder del espacio directo al consumidor con una cartera de marcas emblemáticas. La transacción se cerró de forma oficial el 3 de enero de 2020.

Los ingresos netos consolidados de Natura &Co alcanzaron los 4700 millones de reales en el cuarto trimestre, lo que supone un aumento del 7,3% en términos reportados y del 6,1% a tipo de cambio constante. El EBITDA ajustado fue de 816,7 millones de reales, con un fuerte aumento del 12,2%. Los ingresos operativos subyacentes (UOI, por sus siglas en inglés), que excluyen los artículos exclusivos, experimentaron una subida notable del 18,2% en el cuarto trimestre. Los ingresos netos, de 14,3 millones de reales, sufrieron el impacto de los costes de adquisición de Avon y los impuestos relacionados con la creación del holding Natura &Co.

En cuanto a cifras anuales, los ingresos netos consolidados crecieron un 7,8% en términos reportados y un 7,0% a tipo de cambio constante hasta alcanzar los 14.400 millones de reales. El EBITDA ajustado aumentó un 7,5% hasta los 2000 millones de reales y los UOI crecieron un 5,7%.

Durante este trimestre, Natura &Co también experimentó nuevos avances en materia de sostenibilidad: Natura se convirtió en la primera empresa de belleza de Brasil en obtener la Patente Verde del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual) por el uso de activos procedentes de residuos de la biodiversidad de Brasil como materiales de producción, mientras que The Body Shop ganó el premio a la Innovación en Plásticos de Ethical Corporation por su programa de comercio justo con las comunidades.

Roberto Marques, presidente ejecutivo de Natura &Co, dijo: "2019 ha sido otro año de crecimiento rentable y transformación para Natura &Co, en el que hemos seguido avanzando de forma significativa en la construcción de un grupo multimarca, multicanal y con propósito. Nuestros resultados siguen demostrando nuestra capacidad de dar servicio a un número cada vez mayor de clientes en diferentes rangos de precio y canales de distribución.

Natura ha registrado un mayor crecimiento a la vez que ha ido desarrollando su modelo de ventas basadas en relaciones y su estrategia multicanal; The Body Shop ha seguido implementando con éxito su actual plan de transformación y ha aumentado sus márgenes; y el negocio de Aesop ha repuntado notablemente en el cuarto trimestre, dando como resultado otro año de sólido crecimiento de dos dígitos.

Evidentemente, el año 2019 ha estado marcado por el anuncio de nuestra adquisición de Avon, un proceso que conseguimos cerrar antes de lo previsto, justo después de Año Nuevo. Seguimos viendo grandes oportunidades de crecimiento y potencial para desbloquear importantes sinergias. Con Avon, estamos creado un grupo cada vez más dispuesto a generar un impacto positivo en términos sociales, económicos y medioambientales, y con una voz más firme para defender las causas que nos importan. Juntos, hemos comenzado nuestro viaje hacia la construcción, no de la mejor empresa de belleza del mundo, sino de la mejor empresa de belleza PARA el mundo".

Los ingresos netos ajustados de la marca Natura en Brasil aumentaron un 3,0% en el cuarto trimestre, unos resultados enormemente positivos, ya que se enfrentaban a una base comparable muy desafiante. La productividad por consultor creció por decimotercer trimestre consecutivo. La plataforma digital de Natura ya cuenta con más de 900.000 usuarios en Brasil y las ventas en línea experimentaron un crecimiento de dos dígitos. Latinoamérica también experimentó un crecimiento del 10,6% en sus ingresos netos en reales brasileños y un fuerte aumento del 28,9% a tipo de cambio constante. Argentina registró unos resultados positivos, a pesar de las desafiantes condiciones del mercado, y México y Colombia también lograron crecer. Tanto el EBITDA como los márgenes aumentaron en el cuarto trimestre en Brasil y Latinoamérica. En cuanto a cifras anuales, las ventas crecieron un 4,0% en Brasil y un 13,5% en Latinoamérica (un aumento del 23,9% a tipo de cambio constante).

The Body Shop sigue avanzando en su plan de transformación. Los ingresos netos aumentaron un 6,7% en reales en el cuarto trimestre. Las ventas crecieron un 5,4% en Reino Unido, lo que subraya el atractivo de la marca en su principal mercado. El EBITDA ajustado aumentó un 7,8%, con un incremento de los márgenes de 20 puntos básicos. Las ventas anuales crecieron un 6,3% y el EBITDA ajustado aumentó un 15,5%, con un incremento de los márgenes de 90 puntos básicos.

Aesop registró unos resultados excepcionales. Los ingresos aumentaron un 25,78% en reales y un 13,4% a tipo de cambio constante. El crecimiento comparable de las ventas minoristas fue de un 7% en el trimestre, y Aesop abrió siete nuevas tiendas propias durante el periodo, lo que suma un total de 247 establecimientos. El EBITDA experimentó un crecimiento del 44,8% en el trimestre, con un incremento de los márgenes de 360 puntos básicos. En cuanto a cifras anuales, las ventas crecieron un 22,5% en reales y un 12,3% a tipo de cambio constante, mientras que el EBITDA aumentó un 40,0%, con un incremento de los márgenes de 210 puntos básicos.

El ratio de deuda neta-EBITDA de Natura &Co se mantuvo en 2,41 veces al cierre del ejercicio, lo que supone una disminución en comparación con el 2,71x del cuarto trimestre de 2018, gracias a la fuerte generación de flujo de caja. El grupo va por buen camino para conseguir su objetivo de reducir el apalancamiento de la empresa a 1,4 veces para 2021 y alcanzar los niveles previos a la adquisición de The Body Shop.

