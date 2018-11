Index ceny kávy Xinhua-Yunnan (Pu'er) bol oficiálne zverejnený v Pekingu

PEKING, 7. novembra 2018 /PRNewswire/ -- Čínska hospodárska informačná agentúra (CEIS) pod hlavičkou spravodajskej agentúry Xinhua, vláda mesta Pu'er a Yunnanská medzinárodná burza kávy spoločne uverejnili 1. novembra v Pekingu cenový index kávy Xinhua-Yunnan (Pu'er).

Index má za cieľ zvýšiť vplyv značky a propagovať na medzinárodnej scéne kávu vyprodukovanú v provincii Yunnan na juhozápade Číny. Okrem toho slúži aj ako referenčná hodnota pre účely vládneho monitorovania, vedeckého plánovania a obchodných rozhodnutí.

Systém indexov zahŕňa súhrnný cenový index Xinhua-Yunnan (Pu'er) a cenový index jednotlivých položiek Xinhua-Yunnan (Pu'er). Vo vzorke sú surové kávové zrná z piatich najväčších oblastí, kde sa v rámci regiónu Yunnan pestuje káva Pu'er, Dehong, Baoshan, Lincang a Xishuangbanna.

Yunnan je najväčšia oblasť, v ktorej sa v rámci Číny pestuje káva. Tento región potrebuje autoritatívny, vplyvný a spravodlivý systém cenových indexov, ktorý odráža trendy v odvetví pestovania kávy. Uverejnenie indexu ceny kávy posilní a rozšíri spracovateľský reťazec kávy v regióne Yunnan. Vďaka nemu je tiež možné cielene odstraňovať chudobu, uviedol Zhang Guohua, viceguvernér provincie Yunnan.

Podľa slov viceprezidenta a generálneho sekretára spravodajskej agentúry Xinhua Liu Zhengronga zohrá uverejnenie indexu dôležitú úlohu v usmernení ohľadne cien a trhu, posunie vpred rozvoj odvetvia výroby kávy v oblasti Yunnan, zvýši príjmy pestovateľov kávy a podporí systematický rozvoj čínskeho trhu s kávou.

Údaje ukázali, že index súhrnných cien Xinhua-Yunnan (Pu'er) vykazuje od základného obdobia (3. novembra 2017) klesajúcu tendenciu. Index zaznamenal 12. októbra 2018 hladinu 812,69 bodov, čo znamená v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pokles o 3,59 bodu a tiež zníženie o 187,31 bodu alebo 18,73 percenta oproti hladine 1000 bodov v základnom období.

Ukázalo sa tiež, že vysokokvalitné kávové zrná predstavujú prémiový tovar so silnou odolnosťou voči poklesu cien. V porovnaní so základným obdobím zaznamenali sekundárne jemné kávové zrná mierny nárast o 3,72 percenta k 12. októbru tohto roku, zatiaľ čo ostatné odrody zaznamenali pokles o viac ako 10 percent, čo naznačuje, že pestovanie vysoko kvalitných kávových zŕn je to správne smerovanie do budúcnosti.

CEIS je 100% dcérskou organizáciou spravodajskej agentúry Xinhua. Ide o prvú čínsku odbornú inštitúciu zameranú na štúdium, publikáciu, propagáciu a spracovanie súhrnných ukazovateľov a indikátory Xinhua sa sústredia na vybudovanie štyroch produktových systémov: cenový index Xinhua, tematický index Xinhua, hodnotiaci index Xinhua a finančný index Xinhua a sériu významných produktov.

Odkaz na obrazové prílohy:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=323569