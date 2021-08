INDICAID(TM) COVID-19 Antigen-Schnelltest erhält Ausnahmegenehmigung von der US-amerikanischen Food and Drug Administration

HONG KONG und GARDEN GROVE, Kalif., 11. August 2021 /PRNewswire/ -- PHASE Scientific International LTD (PHASE Scientific), gab heute bekannt, dass sein INDICAID™ COVID-19 Antigen Schnelltest (INDICAID) am 29. Juli 2021 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) die Emergency Use Authorization (EUA) erhalten hat. Die FDA hat den Test für den professionellen Einsatz in Einrichtungen in den USA, die nicht den CLIA unterliegen, für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen zugelassen. Abstriche im vorderen Nasenbereich können von einem Gesundheitsdienstleister entnommen werden oder unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft auch durch die Getesteten selbst vorgenommen werden. In Regionen außerhalb der USA, z. B. in Hongkong, ist der Test als Selbsttest für Verbraucher zugelassen.