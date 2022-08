Índice acelera a digitalização do comércio de commodities portuárias e ajuda a viabilizar a interconexão entre a cadeia industrial e a cadeia de suprimentos

QINGDAO, China, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No 2022 Qingdao Land-Sea Linkage Seminar realizado em 15 de agosto de 2022, foram divulgados o International Shipping Hub Development Index -- RCEP Regional Report (2022), o Xinhua-SPG Port Commodity Index Report (2022) e o RCEP Seaborne Trade Index Report 2022. Os especialistas acreditavam que a infraestrutura de interconexão de alto padrão para a cadeia industrial e de suprimentos poderia ser fornecida por meio da descrição precisa das mudanças no comércio de commodities portuárias, bem como na viabilização da conexão eficiente entre transporte portuário, commodities e comércio.

O International Shipping Hub Development Index (ISHDI) -- RCEP Regional Report (2022), compilado pelo Serviço de Informação Econômica da China, foi outro índice de avaliação de portos e transporte marítimo de primeira linha lançado globalmente, com foco nos elementos de competitividade dos centros de transporte marítimo com base no Xinhua -- Baltic International Shipping Center Development Index. O objetivo é facilitar a cooperação harmoniosa e o desenvolvimento coordenado dos centros portuários.

O ISHDI incorpora 17 indicadores secundários divididos em cinco dimensões principais, que são capacidade de infraestrutura, serviço de operação, conectividade de rede, nível ecológico e inteligente de portos e vitalidade econômica do interior. Para estudar o desenvolvimento dos portos e centros na região do RCEP, a equipe do projeto ISHDI escolheu 29 grandes centros de transporte marítimo entre os membros do RCEP em função de escala e de representatividade. De acordo com o cálculo, os 29 portos de amostra foram divididos em quatro classes, de A a D. Como a principal força, os portos de Xangai e de Singapura são centros de transporte marítimo de classe A, que desempenham um papel crucial no setor de transportes marítimos mundial, e também são os centros líderes mundiais de transporte marítimo. Os portos de Ningbo-Zhoushan, Qingdao e Shenzhen foram classificadas como classe B. Esses portos não só têm vantagens significativas em capacidade de infraestrutura e conectividade de rede, mas também têm suas próprias características, como bom serviço, líderança em inovação, etc.

O Xinhua-SPG Port Commodity Index foi desenvolvido e compilado em conjunto pelo Shandong Port Group e pelo Serviço de Informação Econômica da China. Foi lançado pela primeira vez em Qingdao em outubro de 2021. E o sistema de índices incluiu o Crude Oil Price Index, o Iron Ore Inventory and Entry & Exit Index, o Coke Inventory and Entry & Exit Index, o Steel Billet Price Index e o Hot Rolled Coils Price Index. O Iron Ore Price Index e o Coke Price Index foram divulgados recentemente desta vez, formando um sistema de monitoramento abrangente que inclui os preços das commodities de minério de ferro e coque, estoques e estados de entrada e saída nos portos do Shandong Port Group. De acordo com o planejamento, as categorias envolvidas neste último sistema de índices serão enriquecidas ainda mais, e a cobertura também será ampliada para outros portos ao longo da costa, reunindo mais informações sobre os tipos de carga vantajosos dos portos.

O RCEP Seaborne Trade Index Report 2022 considerou os 14 países membros do RCEP, exceto o Laos, como objetos de pesquisa e selecionou seis grandes categorias de carga, incluindo carga de contêineres, minério de ferro, carvão, produtos de petróleo, GNL e automóveis, representando cerca de dois terços do volume de comércio marítimo do RCEP, pois a análise pretende refletir a tendência de desenvolvimento anual do comércio marítimo do RCEP a partir das duas dimensões, volume comercial geral e volume comercial marítimo. O RCEP Seaborne Trade Index foi de 101,1 em 2021, ultrapassando o nível mais alto antes da pandemia da COVID-19 (2019). O relatório também destacou que teria um efeito positivo no comércio marítimo de mercadorias na região no futuro, levando a um aumento ainda maior do RCEP Seaborne Trade Index com a liberalização e facilitação do comércio de RCEP em mercadorias, bem como o aprofundamento contínuo das regras para acúmulo na região de origem.

O transporte marítimo tem sido o principal modo de transporte para o comércio global, e os portos são seus polos e pontes. Huang Youfang, presidente do conselho do 8th China Institute of Navigation e vice-presidente da China Federation of Logistics & Purchasing (federação chinesa de logística e compras), acredita que, assim como o link de informações digitais, a divulgação dos três índices atualizados aumentaria o status dos portos como centros de transporte marítimo internacionais, levaria os polos portuários a alcançarem uma cooperação harmoniosa e ajudaria os portos e o transporte marítimo globais a otimizarem a alocação de recursos e alcançarem o desenvolvimento sustentável.

FONTE China Economic Information Service

SOURCE China Economic Information Service