Indiens erste und einzige einzugsbereite YOO-Villensiedlung jetzt nur noch einen 40-minütigen Hubschrauberflug von Bombai entfernt

YOO Villas ist Indiens erste und einzige Villensiedlung der YOO-Marke und das weltweit erste YOO Villas-Projekt, das von der gefeierten Designerin Kelly Hoppen entworfen wurde.

Kelly Hoppen ist schon seit einiger Zeit eine gefragte Designerin für Großbritanniens Jetset und sie hat bereits Häuser für Gwyneth Paltrow, Elton John, Madonna, David & Victoria Beckham und sogar für Mitglieder der britischen Königsfamilie entworfen.

YOO Villas wurden von Panchshil Realty, einem Pionier im Bereich der Markenresidenzen, in Indien eingeführt.

YOO Villas liegt direkt neben dem belebten IT-Korridor von Kharadi im Osten von Pune und ist eine Fünf-Sterne-Enklave mit Gate, in der exquisit gefertigte, zweistöckige Markenvillen stehen, die östliche und westliche Stilrichtungen verschmelzen.

Die Villen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich und jede einzelne der geräumigen Villen wurde mit modernem Komfort und einem Ambiente konzipiert, in dem jedes Detail makellosen Luxus und prachtvolle Opulenz ausstrahlt.

Die hochmodernen YOO Villas bieten verschiedene Optionen im Innendesign - Sea Breeze und Vintage-Accents - und sind mit allem modernen Komfort und Luxus ausgestattet.

Die weltbekannte Innenarchitektin Kelly Hoppen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung und ist führend in der Designbranche. Sie ist auch die Autorin von neun Büchern und tritt im Fernsehen auf, unter anderem als Investorin in Dragon's Den auf der BBC. Sie erhielt zahlreiche Designpreise und ihr wurde 2009 der MBE-Orden verliehen.

In diesem Jahr wurde Kelly im Rahmen der Ehrenliste zum Geburtstag der Königin von England mit dem CBE (Commander of the British Empire) für „außergewöhnliche Verdienste um das Vereinigte Königreich als herausragende selbständige Unternehmerin" ausgezeichnet.

Die YOO Villen wurden gebaut, um ihren Bewohnern einzigartige Momente zu bescheren und ihnen zu ermöglichen, die schönsten Seiten des Lebens an einem malerischen Flussufer zu entdecken - für einen Lebensstil der Luxusklasse. Die Umgebung ist perfekt, um sich zu verwöhnen und neue Inspiration zu finden, ein entspannendes Umfeld für Ihr Traumhaus, in dem Sie das Leben in vollen Zügen genießen können. Wenn Sie hören wollen, was Kelly zu ihrem Design für die YOO Villas inspiriert hat, klicken Sie bitte hier

Die YOO Villas liegen inmitten von üppigem Grün und bieten erstklassige Annehmlichkeiten. Sie wurden so entworfen und gebaut, dass sie sich harmonisch in die Natur einfügen.

· Es gibt einen üppigen „Central Park" mit gepflegten Gärten, üppiger Parklandschaft, Bächen, Wasserspielen, Spielplätzen und ruhigen Plätzen zur Entspannung.

· Alleen, Gehwege im Schatten von Baumkronen, Jogging- und Spazierwege, Sitzgelegenheiten, Wasserspiele und die Flora im Wechsel der Jahreszeiten, üppige Hügellandschaften - all dies hilft Ihnen, sich eins mit der Natur fühlen.

· Es gibt auch ein großes Clubhaus „The Panchshil Club" mit modernsten Annehmlichkeiten, Einrichtungen und Dienstleistungen.

Vor kurzem hat Fly Blade India Pvt. Ltd. eine täglichen Hubschrauberverbindung zwischen Pune und Bombai vom Hubschrauberlandeplatz der Panchshil YOO VILLAS in Pune aufgenommen. Dieser Helikopter-Service ist eine Fly-by-Seat-Lösung, bei der Nutzer nur für die belegten Sitzplätze bezahlen, genau wie bei Flügen mit einer kommerziellen Fluggesellschaft. Der Hubschrauberlandeplatz der YOO Villas befindet sich in der Villensiedlung, so dass Sie buchstäblich vor Ihrer Haustür landen und zu Fuß zu Ihrer Villa gehen können. Derzeit ist dieser Hubschrauberdienst die einzige Flugverbindung zwischen Pune & Bombai.

Fly Blade India bietet derzeit zwei Flüge pro Tag vom Hubschrauberlandeplatz YOO VILLAS in Pune Richtung Bombai und zwei Flüge pro Tag von Bombai zum Hubschrauberlandeplatz YOO VILLAS an. Die Flüge landen am Mahalaxmi Race Course im Süden von Bombai und im Vorort Juhu. Für weitere Details über die Helikopter-Services, einschließlich Zeitpläne und Reise-Concierge-Services, kontaktieren Sie bitte Fly Blade India auf 1-800-102-5233 oder per E-Mail [email protected] oder besuchen Sie https://flyblade.in/ .

Vorzüge von Kharadi

YOO VILLAS befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kharadi, einem riesigen IT-Hub und geschäftigen Geschäftsviertel, in welchem alle bekannten Unternehmen der IT- und ITeS-Branche vertreten sind.

· In Kharadi stehen über 10 Millionen Quadratfuß fertiger Bürofläche zur Verfügung.

· Weitere 14 Millionen Quadratfuß Bürofläche werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren in Kharadi gebaut.

· Panchshils Bestand an fertiggestellten Büroflächen in Kharadi beträgt 8 Millionen Quadratfuß; weitere 8 Millionen Quadratfuß werden momentan von Panchshil gebaut.

Kharadi ist nur etwa 10 km vom Flughafen Pune entfernt und erstrangige Stadtviertel wie Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta und Hadapsar sind alle leicht zu erreichen. Kharadis Infrastruktur umfasst Krankenhäuser, Schulen, Einkaufszentren und andere Einrichtungen, die im Aufbau begriffen sind.

Das Cityhub im World Trade Centre ist Punes neuester großer Freizeittreffpunkt mit einer Vielzahl von Cafés, Restaurants und Lounges, die sowohl während als auch nach den Bürozeiten Entspannung bieten.

Panchshils Projekte - die wichtigsten Highlights

· Panchshil Realty besitzt ein Portfolio von abgeschlossenen Objekten, das sich über eine Fläche von 23 Millionen Quadratfuß erstreckt. Aktuell befinden sich weitere 20 Millionen Quadratfuß in der Entwicklungsphase.

· Die drei Hauptgeschäftszweige des Unternehmens sind Wohnimmobilien , Gewerbeflächen und Gastgewerbe.

· Das Portfolio von Gewerbeflächen umfasst Einzelhandelsflächen und Räumlichkeiten für das Gastgewerbe, u. a. in maßgeschneiderten Büros, Sonderwirtschaftszonen, IT-Parks, integrierten Arbeitsräumen, Einkaufszentren und Bauvorhaben mit gemischter Nutzung.

· Zu Panchshils Portfolio im Hotelgewerbe gehören rund 1200 Zimmer führender Marken wie Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood und Double Tree By Hilton.

· Ein bedeutender Teil von Panchshil Realtys Büroflächen-Portfolio ist im Blackstone Real Estate Private Equity Fund verankert, der von Blackstone Group LP finanziert und verwaltet wird.

Informationen zu Panchshil Realty

Panchshil Realty wurde 2002 gegründet und ist eine der führenden Luxusimmobilienmarken Indiens. Die Gruppe, die für ihre Führungsrolle und Exzellenz in der Immobilienentwicklung bekannt ist, konzentriert sich insbesondere auf „Planned-Development"-Projekte, auf die Schaffung von Vermögenswerten mit Mehrwert und die Gestaltung von Lifestyle-Erlebnissen durch Design und Architektur. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: www.panchshil.com

Haftungsausschluss: Diese Inhalte beziehen sich ausschließlich auf Villa Typ V2 (Nr. 285 bis 290) und Villa Typ V3 (Nr. 109 bis 117 & 122 bis 151), die vor dem 1. Mai 2017 fertiggestellt wurden. Der Inhalt ist rein konzeptueller Natur. Die Zeichnungen und Bilder dienen nur der Repräsentation. Die Ansichten und Bilder sind vorläufig und unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Die Flächen, Preise, Ansichten und Spezifikationen in dem zwischen Ihnen und Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd. unterzeichneten Kaufvertrag sind endgültig und bindend. Dieser Inhalt stellt keine Form eines Angebots dar; für den Käufer gelten die AGBs des Kaufvertrags. Die Buchung unterliegt der Bestätigung und Annahme der AGBs.

Der Panchshil Club (YOO Villas)

Das in diesem Bericht erwähnte Clubhaus ist nicht ausschließlich für die Bewohner des Projekts bestimmt. Es ist ein unabhängiges Clubhaus, das von PIHPL entworfen wurde. PIHPL behält sich das Recht vor, die Mitgliedschaft und Öffnung für Nicht-Einwohner dieses Projekts zu ermöglichen.

