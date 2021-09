Indiens Finanzminister als Hauptredner beim weltweit größten FinTech-Fest

NEU-DELHI, 29. September 2021 /PRNewswire/ -- Indiens Finanzminister Smt Nirmala Sitharaman wird Hauptredner beim weltgrößten virtuellen FinTech Fest – dem Global FinTech Fest ( GFF ) sein, das vom 28. bis zum 30. September stattfindet. Shri Piyush Goyal, Minister für Handel und Industrie, Verbraucherangelegenheiten, Lebensmittel und öffentliche Verteilung sowie Textilien der indischen Regierung, wird am 30. September die Abschlussrede halten. Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie der indischen Regierung präsentiert und von der National Payments Corporation of India ( NPCI ) und vom Fintech Convergence Council ( FCC ) der Internet and Mobile Association of India ( IAMAI ) organisiert. Die Weltbank und der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF) sind die institutionellen Partner des Gipfels. Es wird erwartet, dass 20.000 Delegierte von über 3.500 einzelnen Unternehmen und aus über 115 Ländern an der Veranstaltung teilnehmen. Rund 300 Redner aus 35 Nationen werden ihre Sichtweisen zu verschiedenen Facetten der Fintech-Branche darlegen.