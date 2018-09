IndiGrid est le premier InvIT à émettre des obligations notées AAA et réalise son premier investissement dans un actif de tiers

MUMBAI, Inde, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Éléments principaux

Les actifs sous gestion (AUM) se sont chiffrés à 54,2 milliards de roupies indiennes (INR)

C'est la 4e acquisition à effet relutif en l'espace de 12 mois

IndiGrid, le premier fonds indien d'investissement en infrastructures (« InvIT ») dans le secteur de l'électricité, a réalisé avec succès un investissement dans Patran Transmission Company Limited (« PTCL »). Il s'agit du premier investissement d'IndiGrid dans un actif de tiers. IndiGrid avait déjà signé des accords définitifs avec Techno Electric relatifs à la transaction, en février 2018.

L'acquisition s'est faite entièrement par le biais de provisions internes et de la marge de manœuvre laissée disponible par les dettes. IndiGrid a placé des obligations notées AAA d'une valeur de 2,5 milliards d'INR via la plate-forme d'appels d'offres électronique de la Bourse de Bombay (BSE), ce qui en fait la première émission d'obligations effectuée par un InvIT. Après le placement, la dette nette d'IndiGrid par rapport aux actifs sous gestion s'élève à 47 %.

S'exprimant sur l'acquisition, M. Harsh Shah, PDG et directeur à temps plein, a déclaré : « Depuis l'inscription à la cote officielle l'an dernier, IndiGrid a rapidement développé son portefeuille d'actifs d'exploitation de transport d'électricité avec de faibles risques de contrepartie et des flux de trésorerie à long terme. Il s'agit de la quatrième acquisition à effet relutif sur la valeur au cours des douze derniers mois et elle s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'IndiGrid visant à atteindre un taux de rendement interne (TRI) des capitaux propres du portefeuille de l'ordre de 12 %. IndiGrid reste sur la bonne voie pour atteindre ses perspectives de distribution par part (DPU) de 12,0 INR pour l'année fiscale 2019 ».

À propos de l'actif :

Le projet PTCL se compose d'une sous-station de 1000 MVA, 400/220 KV avec 14 baies et LILO des deux circuits de Patiala-Kaithal de 400 kV avec double circuit et triple ligne résistante aux oiseaux et à la neige. Ce projet interétatique a été concédé à perpétuité sur le modèle « Build, Own, Operate and Maintain » (Construire, Posséder, Exploiter et Entretenir) par le biais d'appels d'offres concurrentiels. PTCL a une longue durée de vie contractuelle résiduelle d'environ 33 ans et fonctionne selon le mécanisme du point de connexion en Inde.

À propos d'IndiGrid :

IndiGrid [BSE : 540565 | NSE : INDIGRID] est le premier fonds d'investissement en infrastructures (« InvIT ») créé pour détenir des actifs de transport d'électricité en Inde. IndiGrid possède 16 éléments indépendants qui génèrent du chiffre d'affaires, dont 13 lignes de transport couvrant 3 361 ckm (circuit-kilomètres) et 3 sous-stations d'une capacité de 7 000 MVA dans neuf états de l'Inde.

