Indivumed amorce une expansion dans le domaine du développement de médicaments et annonce la formation d'Ix Therapeutics

Cette coentreprise avec Xlife Sciences permettra la mise au point de programmes de développement de médicaments destinés aux entités spécialisées dans le cancer

HAMBOURG, Allemagne, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- Indivumed GmbH (« Indivumed ») a annoncé aujourd'hui la fondation d'Ix Therapeutics GmbH (« Ix Therapeutics »), une coentreprise avec Xlife Sciences AG (« Xlife Sciences ») qui marque l'expansion d'Indivumed dans les domaines de la découverte de cibles et du développement de médicaments pour le cancer au stade précoce. Cette collaboration ouvre la voie à de toutes nouvelles possibilités en matière de traitement du cancer. Dans un premier temps, Ix Therapeutics travaillera avec Veraxa Biotech AG (« Veraxa ») et sa technologie afin de développer rapidement des anticorps thérapeutiques fonctionnels. L'entreprise se concentrera d'abord sur le cancer du côlon et du poumon.

« Associée à la plateforme d'analyse avancée de données basée sur l'IA, notre base de données multi-omiques unique, IndivuType, permet de découvrir et de valider de nombreuses nouvelles cibles, tout en les plaçant dans un contexte biologique et clinique complet. Cette capacité unique augmente considérablement nos chances de réussir la phase clinique du développement de médicaments, a déclaré le professeur Dr Hartmut Juhl, PDG et fondateur d'Indivumed. Grâce à notre association à Xlife Sciences et notre choix de Veraxa comme fournisseur de services unique, nous sommes maintenant en mesure de financer le développement d'anticorps thérapeutiques contre le cancer colorectal et le cancer du poumon. Il s'agit d'une étape cruciale dans la réalisation de notre vision, qui est d'individualiser le diagnostic et le traitement du cancer et de fournir des médicaments véritablement personnalisés aux patients. »

La base de données IndivuType est la seule base de données multi-omiques sur le cancer au monde qui combine des données cliniques complètes provenant de milliers de patients avec le séquençage du génome entier, ainsi que des données de transcriptomique, protéomique et phosphoprotéomique recueillies dans des conditions identiques et rigoureusement standardisées. En développant une plateforme propriétaire d'analyse avancée de données basée sur l'IA, la société a acquis de vastes connaissances sur les cohortes de cancer et sur les patients individuels, obtenant ainsi des informations uniques et approfondies sur la biologie du cancer.

Cette coentreprise élargit considérablement l'offre d'Indivumed, qui fournit les services suivants, entre autres : produits de biobanque et services de laboratoire de haute qualité (division IndivuServ) ; services de découverte et de renforcement des connaissances sur les cibles et les biomarqueurs, appuyés par la base de données multi-omiques d'oncologie la plus profonde existante aujourd'hui (division IndivuType). La fondation d'Ix Therapeutics marque une étape évolutive pour la société dans le domaine du développement de médicaments.

« Nous sommes fascinés par la base de données IndivuType d'Indivumed et par sa puissante capacité de découverte de cibles, a déclaré Oliver R. Baumann, PDG de XLife Sciences. La combinaison des capacités de découverte d'Indivumed et de la technologie de développement d'anticorps de Veraxa donnera rapidement lieu à de nouveaux outils thérapeutiques contre le cancer. Nous sommes fiers de participer à cet exploit révolutionnaire. »

Indivumed mettra au point plusieurs nouvelles cibles qui seront utilisées exclusivement par Ix Therapeutics en vue de créer des anticorps thérapeutiques fonctionnels basés sur la technologie Droplet Microfluidic de Veraxa.

À propos d'Indivumed

Indivumed est une entreprise d'oncologie mondiale intégrée et dirigée par des médecins. Grâce à une base de données multi-omiques sur le cancer propriétaire, des analyses de données personnalisées et un réseau mondial de cliniques affiliées qui fournissent des échantillons biologiques de la plus haute qualité, Indivumed et sa plateforme sont des catalyseurs pour la prochaine génération d'oncologie de précision. À travers cette plateforme unique, Indivumed propose des produits et des services spécialisés qui soutiennent ses clients dans la découverte de biomarqueurs et de cibles, le développement de médicaments, les essais cliniques, les thérapies individualisées et plus encore. Pour en savoir plus, consultez le site : www.indivumed.com

À propos de Xlife Sciences AG

Xlife Sciences AG est une entreprise suisse qui investit dans des technologies prometteuses dans le secteur des sciences de la vie. Xlife Sciences AG fait le lien entre la recherche-développement et les marchés de la santé en aidant chercheurs et entrepreneurs à positionner, structurer, développer et mettre en pratique leurs concepts. À l'aide de partenaires industriels et d'universités, Xlife Sciences AG mène les projets jusqu'à la phase de preuve de concept après divulgation d'une invention ou établissement d'une start-up. Par la suite, elle octroie des licences ou revend la société, souvent dans le cadre d'un partenariat stratégique. Xlife Sciences AG offre aux investisseurs un moyen direct de développer des technologies d'avenir innovantes à un stade très précoce. Pour en savoir plus, consultez le site : www.xlifesciences.ch

Contact pour les médias :

Patrick Renegar

Tél. : 703-519-1600 Poste : 104

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1002609/Indivumed_Logo.jpg

Related Links

https://www.indivumed.com/



SOURCE Indivumed