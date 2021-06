Indivumed lance la plateforme d'IA nRavel™ pour la recherche sur le cancer et le développement de médicaments

Les premières sociétés pharmaceutiques signent des accords de collaboration et annoncent l'utilisation d'une nouvelle plateforme

HAMBOURG, Allemagne, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Indivumed GmbH (« Indivumed ») a annoncé aujourd'hui le lancement de nRavel™, une plateforme unique d'IA pour la recherche en oncologie et en médecine de précision. La plateforme combine les données multi-omiques d'IndivuType avec des modèles pathologiques élaborés, des outils d'apprentissage automatique très puissants et une suite complète d'outils d'analyse avancés. L'ensemble de ces éléments constitue un moteur inégalé pour générer de nouvelles découvertes et de nouvelles connaissances sur la biologie du cancer.

« Le fondement d'IndivuType a été la création de la base de données multi-omique sur le cancer la plus complète au monde », a déclaré Roald Forsberg, PhD, chef de la direction des affaires commerciales d'Indivumed et responsable de l'unité commerciale IndivuType. « Grâce à notre plateforme d'IA nRavel™, nous sommes désormais prêts à exploiter pleinement la puissance de nos données pour découvrir de toutes nouvelles façons de comprendre la biologie du cancer et de susciter de nouvelles inventions dans le traitement de ces maladies dévastatrices ». Chez Indivumed, c'est vraiment l'objet de notre mission. »

Indivumed utilise nRavel™ pour des programmes de découverte de cibles et de développement de médicaments par l'intermédiaire de ses filiales, Ix Therapeutics et KHR Biotec, et dans le cadre de partenariats pharmaceutiques avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques ayant déjà signé des accords de collaboration. Plus récemment, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a signé un accord-cadre de collaboration avec Indivumed afin d'utiliser les capacités de nRavel pour les activités de développement de médicaments de la société.

« La plateforme nRavel™ place Indivumed en tête de toutes les autres plateformes de développement de médicaments pilotées par l'IA. La combinaison d'outils analytiques exclusifs intégrés à l'IA et d'ensembles de données multi-omiques uniques provenant de milliers de patients permet d'obtenir une compréhension sans précédent de la biologie du cancer chez différents patients et fournit de nouvelles cibles pour le développement de médicaments hautement efficaces et rapides », a déclaré le professeur Hartmut Juhl, PDG et fondateur d'Indivumed. « Nous avons hâte de nous associer à Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, qui a reconnu notre plateforme nRavelTM comme une nouvelle solution intéressante pour le développement de médicaments. »

La plateforme nRavel™ comprend actuellement un arsenal constitué de six outils (immuno-oncologie, voies et signalisation, biomarqueurs, génomique, signatures, clinique analytique), chacune contenant des applications spécifiques conçues pour améliorer l'efficience et l'efficacité des projets de recherche sur le cancer et de développement de médicaments. Indivumed prévoit de continuer à ajouter des applications à chaque outil dans les mois à venir.

À propos d'Indivumed

Animée par notre mission de dévoiler les mécanismes complexes du cancer et de faire progresser l'oncologie de précision, Indivumed associe les données multi-omiques les plus complètes au monde à une vaste expérience médicale, une expertise en bioinformatique et des analyses avancées intégrées à l'IA. Notre réseau clinique mondial nous permet de collecter et d'analyser des milliers d'échantillons de patients en utilisant une approche standardisée pour garantir la qualité des échantillons biologiques à travers trois unités commerciales - IndivuServ, IndivuTest et IndivuType. La richesse et la qualité hors pair de nos données, associées à nos offres solides de produits et de services, nous permettent d'obtenir des informations inédites et d'accélérer la recherche sur le cancer. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.indivumed.com.

