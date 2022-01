Indonesische startups trekken internationale investeerders aan op de Expo 2020 Dubai

Semuel Pangerapan, de directeur-generaal van Informatica-toepassingen van het Ministerie van Communicatie en Informatica van Indonesië, zegt: "Als een van de grootste en snelstgroeiende digitale economieën zijn we toegewijd om de bloeiende Indonesische startups aan de wereld te promoten. Onze deelname aan de Expo 2020 heeft tot doel het digitale ecosysteem van het land te cultiveren door middel van uitgebreide markttoegang en robuuste kapitaalmogelijkheden gericht op veelzijdige startup-segmentaties."

Tijdens het Indonesia Startup Market Insight Seminar op 2 januari trad Semuel toe tot Italo Gani, Venture Partner van East Ventures; Adrian Gilrandy, CEO en oprichter van Praktis; en Williem, CTO en oprichter van Verihubs, om de toekomst van de digitale economie van Indonesië te bespreken en deelnemers praktische oplossingen te bieden voor besluitvorming.

Momenteel heeft ongeveer 73,7% van de Indonesische bevolking internet geadopteerd met 21 miljoen nieuwe digitale consumenten aan het begin van de pandemie, waarvan 72% uit niet-stedelijke gebieden. Dit toont een hoge groeipenetratiegraad in het hele land.

De vruchtbare situatie brengt Indonesië ertoe zijn digitale economie met succes uit te breiden, waardoor het een van de landen is met de hoogste groei van startups in 2021. De digitale economie van Indonesië zal tegen 2025 naar verwachting de US$ 130 miljard overschrijden.

Zakelijke matchmaking tussen internationale VC's en Indonesische startups

De één-op-één virtuele matchmaking-sessie op 3 januari heeft meer dan 30 buitenlandse durfkapitaalfondsen in staat gesteld om rechtstreeks informatie uit te wisselen met 30 samengestelde opkomende Indonesische startups. De sessie werd uitgevoerd met behulp van een platformgebaseerd geautomatiseerd matchmaking-systeem.

Een van de gecureerde startups is Gajiku, een technologieplatform dat de massa financieel wil machtigen. Ze doen dit door samen te werken met werkgevers om hun werknemers vooruitbetaalde salarisopties te bieden. Dit stelt werknemers in staat om nood- of eenmalige uitgaven te dekken die worden veroorzaakt door cashflowproblemen, waardoor hoge vergoedingen worden vermeden die doorgaans in rekening worden gebracht door roofzuchtige geldschieters.

"De mogelijkheid om in contact te komen met een wereldwijd publiek op de Expo 2020 heeft een enorme impact gehad op ons bedrijf. Door een gepersonaliseerde netwerksessie met gerenommeerde bedrijven te faciliteren, heeft het programma opkomende startups ondersteund om te groeien en bij te dragen aan de opbouw van een alomvattende digitale economie in Indonesië", aldus Sherman Tanuwidjaja, CEO en medeoprichter van Gajiku.

Het Indonesië Startup Market Insight Seminar en de virtuele matchmaking-sessie zijn het hoogtepunt van de vier maanden durende evenementen van JEJALA ID, begonnen met roadshows voorafgaand aan het evenement naar Japan, Singapore, Oost-Europa en de VS. Dit toont de inzet van de overheid om beginnende startups op het wereldwijde toneel te zetten.

