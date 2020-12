Indosat Ooredoo s'associe à Comviva, le leader des solutions de mobilité, afin d'accélérer la croissance

Ce partenariat permettra à Indosat d'améliorer rapidement ses capacités de marketing axées sur le client au moyen de la solution avancée d'analyse et d'automatisation marketing basée sur l'intelligence artificielle de Comviva. La plateforme MobiLytix™ Real Time Marketing proposera des initiatives de marketing contextuelles, instantanées et omnicanales pour améliorer la valeur à vie des clients dans le marché hyperconcurrentiel d'aujourd'hui.

MobiLytix™ Real Time Marketing est une puissante plateforme numérique d'automatisation du marketing en temps réel avec prise de décisions à grande échelle, un traitement complexe des événements basé sur l'intelligence artificielle (IA) et des capacités d'interaction multicanales qui visent à aider les opérateurs de télécommunications à transformer leurs initiatives de gestion de la valeur client.

Pour la première fois, Indosat a également déployé la solution MobiLytix™ Loyalty and Rewards de Comviva, un système intégré de gestion de la fidélisation et de la valeur client, afin de stimuler activement les programmes de fidélisation des clients. Les plateformes unifiées de marketing en temps réel et de fidélisation et récompenses constituent la meilleure solution du secteur pour améliorer l'engagement des clients et favoriser la transformation numérique.

Vikram Sinha, directeur et chef d'exploitation d'Indosat Ooredoo, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Comviva pour proposer des campagnes de marketing contextuelles et des programmes de fidélisation à nos 60 millions d'abonnés. En plus d'améliorer l'engagement des clients, la solution a un immense potentiel d'augmentation des revenus par la monétisation des données, avec la possibilité de développer rapidement nos offres de services numériques. Cela soutiendra notre objectif de leadership numérique dans la région. »

Ritesh Singh, directeur du marketing d'Indosat Ooredoo, a indiqué : « Notre partenariat avec Comviva nous a permis d'offrir une plus grande autonomie à nos clients dans leur parcours numérique et d'accroître leur satisfaction et leur fidélisation par le biais d'offres et d'interactions personnalisées. Il nous permet non seulement d'améliorer l'expérience de nos clients, mais il contribue également à générer des revenus supplémentaires importants pour Indosat. »

Manoranjan (Mao) Mohapatra, PDG de Comviva, a déclaré : « Comviva a conçu sa plateforme d'analyse de nouvelle génération MobiLytix™ en tenant compte des défis auxquels font face ses opérateurs partenaires intervenant dans le secteur des télécommunications. Nous sommes ravis de collaborer avec Indosat Ooredoo pour soutenir sa transformation numérique et offrir de belles expériences à ses clients. »

La plateforme MobiLytix™ Real Time Marketing de Comviva est une plateforme de gestion des interactions en temps réel de nouvelle génération qui met à profit l'intelligence artificielle avancée (IA) et les algorithmes d'apprentissage automatique pour générer des revenus supplémentaires pour les entreprises. Elle utilise des données transactionnelles en temps réel en conjonction avec un riche profil client unifié afin de maximiser la valeur des clients individuels et leurs micromoments d'interaction avec le fournisseur de services.

MobiLytix™ Loyalty and Rewards est une solution complète de gestion de la fidélisation client qui prend en charge le cycle de vie complet du programme de fidélité et l'écosystème de partenaires intervenant dans le cadre du programme de récompense.

