Indra s'apprête à franchir le pas à Paris et à révolutionner le paiement des transports dans la capitale française

MADRID, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Indra, l'une des principales entreprises du secteur mondial du ticketing, s'apprête à franchir le pas à Paris et en Île-de-France pour révolutionner les services de paiement des transports dans la région. L'entreprise espagnole a pour ambition de devenir une nouvelle référence dans la région. Elle a déjà commencé à préparer son débarquement dans la capitale française et recherche de nouveaux talents locaux pour rejoindre son équipe de plus de 48 000 professionnels dans le monde.

Indra continue à travailler pour mettre tout le savoir-faire acquis au service d'autres grandes capitales européennes, dans une volonté claire de renforcer sa présence sur le marché des technologies de la mobilité sur le continent.

Dans le domaine de la collecte, l'entreprise offre un produit à haute valeur ajoutée, plus de 30 ans d'expérience et une équipe de plus de 500 professionnels spécialisés dans ce secteur. Ses systèmes de ticketing sont utilisés par plus de 30 millions de passagers par jour et facilitent la gestion de plus de 5 milliards d'euros par an, grâce à sa gamme de solutions Mova Collect.

L'entreprise est présente dans plus de 100 villes du monde entier, qui ont vu comment Indra a amélioré et transformé leur mobilité et leurs transports urbains, en particulier des villes telles que Londres, Amsterdam, Lisbonne, Madrid, Barcelone, Saint-Louis, Austin, Medellin, Buenos Aires, Mexico City, Le Caire, Kuala Lumpur, Riyad, Calcutta, Dublin, Manille, Curitiba ou Mumbai.

Innovation et numérisation

Depuis des années, l'entreprise est à la pointe de l'innovation en matière de systèmes de paiement dans les transports et continue de le faire par le biais de projets et de programmes de R&D&I tels que Shift2Rail, la principale initiative européenne d'innovation dans le secteur ferroviaire.

«Shift2Rail relève les défis pour continuer à avancer dans le mécanisme de paiement unique, dans la flexibilisation des moyens de paiement et dans la compensation des paiements entre les différents opérateurs pour atteindre une véritable « interopérabilité du voyageur », qui permettrait d'utiliser le train, l'avion, le bus et le métro sur les trajets internationaux avec un seul billet de transport », explique Juan March, directeur du transport ferroviaire d'Indra.

Indra a joué un rôle fondamental dans le développement de l'intermodalité (le paiement de différents moyens de transport avec une seule carte sans contact), du paiement par téléphone mobile ou par carte, ou de tendances telles que le « bring your own device » (qui permet aux voyageurs de payer avec leur propre appareil) ou le « pay as you go », qui permet de payer seulement l'utilisation effective des transports.

