Indusface AppTrana, número uno en Gartner Peer Insights 'Voice of Customer' for WAF de 2021

- Indusface AppTrana se clasifica número 1 en las calificaciones generales Gartner Peer Insights 'Voice of Customer' for Web Application Firewalls de 2021

- Único proveedor con el 100% de sus clientes dispuestos a recomendar la solución Indusface

BENGALURU, India, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Indusface, una empresa SaaS líder en seguridad de aplicaciones que detecta continuamente riesgos de seguridad, proporciona protección en tiempo real y mejora el rendimiento de las aplicaciones, anunció hoy que su producto 'AppTrana' ha sido clasificado n.º1 en las calificaciones generales en Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' for Web Application Firewalls (WAF) de marzo de 2021). Indusface AppTrana tuvo la calificación general más alta de 4,9/5, único proveedor con 100% de sus clientes listos para recomendar AppTrana, reconocido como "Customers Choice" en la región de APAC y calificación más alta de 4,9/5 en atención al cliente y servicio.

"Con las empresas abrazando la digitalización para su propia supervivencia, habíamos puesto un mayor impulso para permitir que nuestros clientes salieran digitales sin miedo de hacerlo extremadamente fácil y rápido asegurar sus aplicaciones web, API y móviles", dijo Ashish Tandon, fundador y consejero delegado de Indusface. "El respaldo independiente de nuestros clientes globales en la plataforma Gartner es, con diferencia, la mejor validación que podríamos obtener de nuestra plataforma."

Gartner define Web Application Firewalls (WAF) como soluciones diseñadas para proteger las aplicaciones web y las API de una variedad de ataques, incluidos los automatizados (bots), la inyección y la denegación de servicio de la capa de aplicación (DoS). La galardonada plataforma "Indusface AppTrana" es la única solución SaaS totalmente administrada de la industria que detecta continuamente los riesgos de seguridad en las aplicaciones y proporciona protección en tiempo real.20

Las revisiones de Gartner Peer Insights que contribuyeron al reconocimiento de la empresa incluyen estos aspectos destacados:

Propuesta disruptiva de coste-valor en comparación con otras alternativas disponibles en el mercado- CISO en la industria financiera. ( Leer la revisión completa )

) Servicio de valor del dinero y producto Cloud WAF administrado — DevOps And Cloud Head en la industria financiera ( Leer la revisión completa )

) Valor atractivo con Cero Falso positivo. Cloud WAF totalmente administrado — gestor TI en la industria financiera ( Leer la revisión completa )

) Garantiza la seguridad las 24 horas del día con una vista de 360° de mi aplicación de seguridad- Head - Managed Security Services, en la industria de servicios ( Leer la revisión completa )

) WAF empresarial muy rentable con un servicio totalmente administrado incluido en la oferta -CISO en la industria financiera ( Leer la revisión completa )

) " Excelente producto que queremos utilizar durante varios años" - Director de Información de la Industria de la Salud ( Leer la revisión completa )

Acerca de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights is es una plataforma online de calificaciones y revisiones de software y servicios de TI que son escritas y leídas por profesionales de TI y tomadores de decisiones tecnológicas. El objetivo es ayudar a los líderes de TI a tomar decisiones de compra más perspicaces y ayudar a los proveedores de tecnología a mejorar sus productos al recibir comentarios objetivos e imparciales de sus clientes. Gartner Peer Insights incluye más de 350.000 opiniones verificadas en más de 340 mercados. Para obtener más información, visite www.gartner.com/reviews/home .

Acerca de Indusface

Indusface es una empresa SaaS líder en seguridad de aplicaciones que protege aplicaciones críticas de web, móvil y API de más de 2000 clientes globales utilizando su galardonada plataforma totalmente administrada que integra escáner de aplicaciones web, firewall de aplicaciones web, DDoS, mitigación de BOT, CDN y motor de inteligencia de amenazas.

La compañía ha sido financiada por Tata Capital Growth Fund, está certificada por Great Place to Work, mencionada por analistas como Gartner, Forrester, etc. en sus informes y ha sido galardonada con muchos premios como el Economic Times Top 25, Nasscom DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100 y varios otros reconocimientos prestigiosos.

www.indusface.com

