Indusface AppTrana se classe au premier aux évaluations globales de la « Voix du client » de Gartner Peer Insights 2021 pour les pare-feu des applications Web

BANGALORE, Inde, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Indusface, un leader de la sécurité des applications SaaS qui détecte en permanence les risques de sécurité, offre une protection en temps réel et améliore les performances des applications, a annoncé aujourd'hui que son produit « AppTrana » est arrivé en tête aux évaluations globales de la « Voix du Client » de mars 2021 de Gartner Peer Insights pour les pare-feu des applications Web (WAF). Indusface AppTrana a obtenu la meilleure note globale de 4,9/5, le seul fournisseur dont 100 % des clients sont prêts à recommander AppTrana, reconnue comme « le choix des clients » dans la région de l'APAC et la meilleure note de 4,9/5 pour le support et le service client.

« Au moment où les entreprises adoptent la numérisation pour leur survie même, notre priorité est de permettre à nos clients de passer au numérique sans crainte en rendant extrêmement facile et rapide la sécurisation de leurs applications web, API et mobiles », a déclaré Ashish Tandon, fondateur et PDG d'Indusface. « L'approbation indépendante de nos clients mondiaux sur la plateforme Gartner est de loin la meilleure validation que nous pouvions obtenir de notre plateforme.

Selon Gartner, les pare-feu des applications Web (WAF) sont des solutions conçues pour protéger les applications Web et les API contre diverses attaques, notamment les attaques automatisées (bots), par injection et par dénis de service (DoS) de la couche applicative. La plateforme primée Indusface AppTrana est la seule solution SaaS entièrement gérée du secteur qui détecte en permanence les risques de sécurité dans les applications et fournit une protection en temps réel.

Les évaluations de Gartner Peer Insights qui ont contribué à la reconnaissance de l'entreprise comprennent les suivantes :

Ratio coût/valeur proposé révolutionnaire par rapport aux autres

solutions disponibles sur le marché - RSSI dans le secteur de la finance. ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

) Service d'un bon rapport qualité-prix et produit WAF géré basé sur le cloud— responsable DevOps et Cloud dans le secteur de la finance ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

) Une valeur inégalée sans aucun faux positif. WAF entièrement géré basé sur le cloud— IT Responsable informatique dans le secteur de la finance ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

) Assure une sécurité permanente avec une vue complète de la sécurité de mes applications - responsable des services de sécurité gérés, dans le secteur des services. ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

) WAF d'entreprise très rentable avec service entièrement géré inclus dans l'offre -RSSI dans le secteur de la finance ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

) « Excellent produit que nous voulons utiliser pendant de nombreuses années » -directeur de l'information dans le secteur de la santé ( Lire l'intégralité de l'évaluation )

À propos de Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d'évaluations et de critiques de logiciels et de services informatiques, rédigées et lues par des professionnels de l'informatique et des décideurs technologiques. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus avisées et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 350 000 évaluations vérifiées dans plus de 340 marchés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gartner.com/reviews/home .

À propos d'Indusface

Indusface est un leader de la sécurité des applications SaaS qui sécurise les applications Web, mobiles et des API critiques de plus de 2000 clients internationaux en utilisant sa plateforme entièrement gérée et primée qui intègre un scanner des applications Web, un pare-feu des applications Web, une atténuation des DDoS et des BOT, un CDN et un moteur d'informations sur les menaces.

La société a été financée par Tata Capital Growth Fund, a obtenu la certification Great Place to Work, est citée par des analystes tels que Gartner, Forrester, etc. dans leurs rapports et a reçu de nombreux prix tels que Economic Times Top 25, Nasscom DSCI Top Security Company, Deloitte Asia Top 100 et plusieurs autres prix prestigieux.

www.indusface.com

