Indústria 4.0: Tork apresenta sistema de limpeza profissional orientada por dados

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O termo Indústria 4.0 está diretamente ligado ao uso de algumas tecnologias para automação e troca de dados. O foco está na melhoria da eficiência e na produtividade dos processos, que impacta, diretamente, na redução do desperdício.

O que muitos não percebem é que muitas vezes, o tempo desperdiçado por colaboradores em atividades mal orientadas ou repetidas sem a devida necessidade, pode custar muito mais às empresas. Você já parou para pensar na logística da limpeza dos banheiros de um shopping ou uma fábrica?

Pensando em como essa transformação digital pode se estender à qualidade e eficiência da limpeza em grandes instalações, a Tork, marca líder em higiene profissional, da Essity, lança o Tork Vision Cleaning (TVC). Uma solução, orientada por dados, desenvolvida para otimizar as atividades realizadas em operações de limpeza, antecipando o abastecimento dos itens de higiene nos mais diferentes setores.

O Tork Vision Cleaning fornece à equipe de limpeza dados, em tempo real, sobre as necessidades de cada instalação. O sistema foi pensado para garantir que não haja atrasos na reposição de produtos de higiene em banheiros, vestiários, cozinhas profissionais etc., fornecendo informações precisas para o abastecimento itens.

De acordo com a Essentials Initiative Survey, estudo bianual, conduzido pela Essity, 6 em cada 10 se sentiriam mais seguras visitando espaços públicos se eles fornecessem instalações mais bem equipadas para higiene das mãos.

Equipes das maiores e mais complexas instalações, sejam hospitais, fábricas, shoppings, edifícios etc., lidam com as necessidades de higiene em várias áreas, agravadas pela mudança de turno, o que pode gerar um desperdício de tempo até que, cada profissional de limpeza, identifique as trocas e reposições necessárias. Sem os dados corretos, é extremamente difícil garantir o serviço necessário, o que pode levar à limpeza excessiva ou insuficiente de determinadas áreas.

"80% do custo empregado na limpeza de estabelecimentos industriais ou comerciais corresponde ao tempo do profissional. Ao adotar soluções digitais, as equipes podem usar dados e ferramentas dos relatórios fornecidos pelo TVC para entender quando e onde há necessidades de abastecimento de produtos, otimizando e alocando recursos adequados às tarefas a serem realizadas", pontua a diretora comercial da Tork, Juliana Pereira. "Há muitos casos em que, para redução dos custos, a empresa opta por reduzir a qualidade dos produtos de limpeza, quando, na verdade, poderia usar o tempo do colaborador de forma mais eficiente. Esse é o diferencial do TVC", complementa.

Além disso, o TVC oferece soluções personalizadas, para que os estabelecimentos usem os dados com base nas necessidades e requisitos individuais.

"Agora, mais do que nunca, é evidente a importância de garantir a limpeza adequada nos estabelecimentos de uso coletivo. O Tork Vision Cleaning possibilita um ambiente mais saudável, livre de contaminações, além de aumentar a eficiência das equipes de limpeza e maior qualidade dos serviços prestados", finaliza Juliana.

Sobre a Essity

Dedicada a melhorar o bem-estar por meio de seus produtos e serviços, a Essity é líder mundial em higiene e saúde. Com atuação em aproximadamente 150 países sob as marcas globais TENA® e Tork®, além de outras marcas fortes como como JOBST®, Leukoplast®, Actimove®, Cutimed®, Delta-Cast® e Libresse®, possui cerca de 46 mil colaboradores e suas vendas líquidas em 2021 totalizaram aproximadamente 13,1 bilhões de euros. A sede da empresa fica localizada em Estocolmo, na Suécia e está listada na bolsa de valores Nasdaq Estocolmo. No Brasil, a companhia conta com 530 colaboradores, com operação local na cidade de São Paulo e uma fábrica localizada em Jarinu, no interior de São Paulo. A Essity quebra barreiras pelo bem-estar e contribui para uma sociedade saudável, sustentável e circular. Mais informações em www.essity.com

A Tork® é a marca global líder em higiene no local de trabalho. Acesse: www.torkbrasil.com

