Indústria global da PI preparada para a "revolução digital" e o admirável mundo da Nova PI

ST HELIER, Jersey, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CPA Global, líder em tecnologia de propriedade intelectual (PI) lançou hoje a nova campanha global, New IP (Nova PI), apelando ao setor de PI internacional para repensar radicalmente o tema da inovação.

De acordo com a CPA Global, os anos da década de 2020 prometem ser a década da mudança digital radical para a PI e as indústrias da inovação, e para as firmas de advocacia que as aconselham estrategicamente.

O risco, afirma a CPA Global, é que ao ignorar o imperativo digital, o próprio setor da PI, que permanece dependente da infraestrutura e dos processos que se aproximam rapidamente do ponto de ruptura, se tornará o freio do ritmo da inovação.

Impulsionando a corrida em direção à 'Nova PI', de acordo com um novo relatório da CPA Global também divulgado hoje, estão inúmeros fatores definidos para revolucionar o modo como o setor da PI funciona, e o ritmo e o método de como as inovações são levadas para o mercado, incluindo: a cadeia de blocos, a inteligência artificial, Big Data e a crescente cooperação global entre os sistemas nacionais de PI.

Essa realidade requer que a indústria repense radicalmente sua abordagem dos inúmeros aspectos da PI e da inovação, e a garantia de que aqueles que lideram e abraçam a ideia da 'Nova PI' tomarão melhores decisões de negócios.

Toni Nijm, diretor de estratégias da CPA Global, disse:

"Ativos intangíveis, notavelmente incluindo a PI, continuam a crescer como uma parte dos valores da empresa, enquanto que um mercado global cada vez mais competitivo determina que as empresas prosperarão ou desaparecerão com base em suas ideias e inovação.

"O gerenciamento da PI permanece em muitos casos uma ação análoga, repleta de ineficiências. As soluções tecnológicas já estão à disposição, esperando para serem lançadas e prontas para impulsionar uma revolução digital no setor da PI.

"A indústria como um todo precisa repensar como o sistema da PI funciona para que melhores ideias possam ser levadas ao mercado de forma mais rápida e efetiva. Chegou a hora da PI abraçar o poder da tecnologia e queremos usar nossa experiência, ferramentas e especialização para ajudar a indústria da PI a navegar em sua jornada digital.

"As indústrias, sem dúvida, não se transformam da noite para o dia, e o ritmo da mudança será diferente para cada organização individual. Independente disso, estamos lançando um desafio ao setor para que a década de 2020 seja a década do digital enquanto caminhamos em direção a um ecossistema de PI mais conectado, integrado, mais rápido e mais produtivo."

A CPA Global está lançando um programa global que incorpora o envolvimento da indústria e uma campanha de conscientização, além de uma plataforma on-line da Nova PI oferecendo acesso às últimas ideias sobre a transformação digital na PI da CPA Global e seus clientes, as ferramentas e a orientação sobre como aproveitar com sucesso a tecnologia digital no ambiente da PI. A Nova PI será o tema chave do IGNITE2019, o principal evento anual da CPA Global realizado esse ano em Mônaco de 11 a 13 de novembro.

