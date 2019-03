Indústria química contribui com $ 5,7 trilhões para o PIB global e mantém 120 milhões de empregos, mostra novo relatório

NAIRÓBI, Quênia, 11 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A propósito da Quarta Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA-4), o Conselho Internacional de Associações de Indústrias Químicas (ICCA – International Council of Chemical Associations) divulgou hoje uma análise das contribuições da indústria química para a economia global no relatório "A Indústria Química Global: Catalisando o Crescimento e Enfrentando os Desafios de Sustentabilidade do Mundo" (The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges). De acordo com o relatório, a indústria química atinge quase todo o setor de produção de bens, fazendo uma contribuição estimada de $ 5,7 trilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) mundial, através de impactos diretos, indiretos e induzidos, o equivalente a 7% do PIB mundial e mantendo 120 milhões de empregos no mundo.

"As inovações desenvolvidas e produzidas pela presença de longa data da indústria química em todo o mundo ajudaram a mudar a maré na história da humanidade. Com o tempo, as fabricantes de produtos químicos se tornaram fundamentais para a economia global e habilitadoras essenciais de tecnologias que melhoram as vidas das pessoas em todo o mundo", disse o secretário do Conselho do ICCA e presidente e presidente-executivo do Conselho Americano de Química (ACC – American Chemistry Council), Cal Dooley. "O relatório deixa claro que a indústria química é uma contribuinte insubstituível para o PIB global, uma fonte de oportunidades de empregos qualificados e uma grande habilitadora do progresso sob os aspectos ambientais, sociais e econômicos do desenvolvimento sustentável, como expresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas".

As principais conclusões do relatório incluem:

Diretamente, a indústria química adicionou $ 1,1 trilhão ao PIB mundial e empregou 15 milhões de pessoas, o que a torna o quinto maior setor de fabricação global.

Para cada US$ 1 gerado pela indústria química, outros US$ 4,20 são gerados em outras partes da economia global.

Empresas da indústria química fizeram pagamentos estimados em US$ 3 trilhões a suas fornecedoras em 2017, adquirindo bens e serviços usados na fabricação de seus produtos. Esse dispêndio na cadeia de suprimento representa uma contribuição estimada em US$ 2,6 trilhões para o PIB global e mantém 60 milhões de empregos.

A indústria química global fez investimentos estimados em US$ 51 bilhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D), gerando 1,7 milhão de empregos e US$ 92 bilhões em atividades econômicas.

A maior contribuinte para o PIB e empregos na região da Ásia e do Pacífico é a indústria química, que gera 45% do valor econômico anual total da indústria e 69% de todos os empregos mantidos. A Europa fez a segunda contribuição mais importante ( US$ 1,3 trilhão em contribuição para o PIB total, 19 milhões de empregos mantidos), seguida pela América o Norte ( US$ 866 bilhões em contribuição para o PIB total e 6 milhões de empregos mantidos).

"Essa nova análise destaca o papel essencial que a indústria química exerce na geração de crescimento econômico e na criação de oportunidades para milhões de pessoas no mundo, mas o impacto da indústria química vai além do valor econômico", disse o diretor geral da Indústria Química Europeia (CEFIC – European Chemical Industry), Marco Mensink. "Ao trabalhar em parceria com o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, através da Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Produtos Químicos (SAICM – Strategic Approach to Chemicals Management), estamos profundamente comprometidos com o desenvolvimento de capacidade para manejar com segurança produtos químicos, desde a produção ao transporte, uso e descarte, e realizamos mais de 230 workshops, em 45 países".

O ICCA encarregou a Oxford Economics de produzir uma avaliação detalhada das contribuições da indústria química para a economia global. O relatório visa examinar toda a extensão da pegada econômica da indústria química – de que forma a fabricação de produtos químicos suporta as atividades não só da própria indústria (impacto direto), mas também de uma ampla variedade de outros setores, através da cadeia de suprimento (impacto indireto apoiado por procurement de bens intermediários) e efeitos financiados por salários (impacto induzido pela folha de pagamentos sustentado pelos gastos com bens de consumo dos trabalhadores empregados pela indústria e seus fornecedores).

"Os produtos que a indústria química manufatura mudam as vidas das pessoas, ao fornecer água limpa e disponibilizar fontes de energia renovável, tratamento médico avançado, suprimentos de alimentos estáveis e nutritivos, reciclagem de tecnologias, etc.", disse o diretor geral da Associação da Indústria Química do Japão (JCIA – Japan Chemical Industry Association), Hiroshi Watanabe. "Ao capturar o valor econômico de nossas operações, pesquisas e produtos, observamos agora toda a extensão do impacto positivo de nossa indústria na sociedade, hoje, e o importante papel que exercemos na criação de uma via para um futuro mais sustentável".

Para saber mais e baixar uma cópia gratuita do relatório, visite www.icca-chem.org/EconomicAnalysis. Para saber mais sobre as contribuições do ICCA para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, visite www.icca-chem.org/SDGs.

Sobre o ICCA

O Conselho Internacional de Associações de Indústrias Químicas (ICCA – International Council of Chemical Associations) é uma associação de inovadores, visionários, provedores de soluções e pioneiros de administração de produtos. Através da inovação contínua em química e aperfeiçoamento constante da gestão de produtos químicos seguros, a indústria química global faz uma contribuição significativa para uma sociedade sustentável, ao melhorar a saúde humana, proteger o meio ambiente e gerar prosperidade em todo o mundo. Saiba mais sobre o ICCA em www.icca-chem.org.

