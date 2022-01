Industrial Flow Solutions™, ein weltweit tätiger Anbieter von Fluidmanagementlösungen, übernimmt Dreno Pompe, einen Entwickler und Hersteller von Abwasseranwendungen

NEW HAVEN, Connecticut, 26. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Anbieter von Fluidmanagementlösungen Industrial Flow Solutions mit Sitz in New Haven, Connecticut, USA, hat heute die Vereinbarung zur Übernahme von Dreno Pompe bekannt gegeben, einem italienischen Entwickler und Hersteller von hochwertigen elektrischen Tauchpumpen für Abwasseranwendungen mit Sitz in Monselice in der Provinz Padua im Nordosten Italiens. Diese Nachricht folgt auf die Übernahme der schottischen Clearwater Controls im Oktober 2021 und baut die wachsende europäische Präsenz von Industrial Flow Solutions weiter aus.

Seit seiner Gründung im Jahr 1990 bietet Dreno ein umfassendes Portfolio an Pumpen und Zubehör für Wohn-, Zivil-, Industrie- und Bauanwendungen und bietet vielseitige und breitgefächerte Lösungen für den Wohnbereich sowie für schwierige Umgebungen. Dreno ist ein Branchenführer, der vor allem für seine Compatta- und GRIX -Produktlinien für den häuslichen und privaten Abwasserbedarf bekannt ist. Das Unternehmen hat kürzlich sein Angebot um die Kappa-Linie erweitert, eine Reihe von Baupumpen für abrasive Stoffe aus hochwertigen Komponenten, um eine hervorragende Verschleißfestigkeit im Laufe der Zeit zu gewährleisten.

Emiliano Conforto und Fabiana Conforto werden weiterhin in ihren Führungspositionen als Betriebsleiter bzw. kaufmännische und administrative Leiterin tätig sein. Der Name Dreno bleibt unverändert und die Anlage wird in der italienischen Region Venetien verbleiben.

Die in ganz Europa etablierten Fähigkeiten von Dreno ermöglichen es Industrial Flow Solutions, seine betriebliche Präsenz und Produktlinie von problemlösenden Pumpen- und Flüssigkeitsmanagementlösungen für Branchen wie öffentliche Abwasserentsorgung, Lebensmittelverarbeitung, Medizin, Pharmazie, Bergbau und andere weiter auszubauen. Die Akquisition positioniert beide Unternehmen für mehr Wachstum in ganz Europa, Nordamerika und Südamerika.

„Wir sehen eine lange und sich ergänzende Partnerschaft zwischen Industrial Flow Solutions und Dreno Pompe und freuen uns, mit einer so angesehenen Marke zusammenzuarbeiten", erklärte John Wilson, Präsident von Industrial Flow Solutions. „Wir teilen die Verpflichtung, qualitativ hochwertige und zuverlässige Abwasserlösungen durch außergewöhnlichen Kundenservice zu liefern", fügte er hinzu.

„Die Zusammenarbeit mit Industrial Flow Solutions ist eine großartige Gelegenheit für Dreno Pompe. Wir stehen für hohe Qualität unter den Herstellern in Europa, und auch sie haben ein ähnliches Engagement für Qualität, Präzisionsprodukte und erstklassigen Kundenservice", betonte Emiliano Conforto, Betriebsleiter von Dreno Pompe. „Wir sind bestrebt, unsere Kundenbasis unter der Leitung von John Wilson auch über Europa hinaus auszubauen", fügte er hinzu.

Die Translink-Verkaufsberater Gerardo Dal Piva und Alberto Furlan äußerten sich zu ihrer Zusammenarbeit mit der Familie Conforto.

„Die Zusammenarbeit mit der Familie Conforto war eine wahre Freude. Diese Transaktion ist ein Beweis für die Qualität der Arbeit, die sie in den letzten drei Jahrzehnten geleistet haben", kommentierte Dal Piva.

„Projektrelevanz und kulturelle Übereinstimmung waren für uns bei der Auswahl des richtigen Käufers von größter Bedeutung, und wir sind fest davon überzeugt, dass May River in den kommenden Jahren der perfekte Kapitalverwalter für Dreno sein wird", so Furlan weiter.

Mauro Battistella und sein Team von CMS Law waren als Rechtsberater für Industrial Flow Solutions tätig.

Informationen zu Industrial Flow Solutions

Industrial Flow Solutions ist auf die Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und den Service von Pumpen- und Fluidmanagementlösungen für harsche, raue Umgebungen spezialisiert. Mit den OverWatch™-Direkt-Inline-Pumpensystemen, den BJM Pumps®-Produkten, den Stancor®-Pumpen und -Steuerungen und den Clearwater Controls bietet das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Tauch- und Direkt-Inline-Pumpen und Steuerungen, die sich ideal für industrielle, kommerzielle und kommunale Abwasseranwendungen eignen. Industrial Flow Solutions hat seinen Sitz in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut und ist ein Portfoliounternehmen von May River Capital, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Chicago, die sich auf Unternehmen mit geringerem Industriewachstum im mittleren Marktsegment konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://flowsolutions.com.

Informationen zu Dreno Pompe

Dreno Pompe wurde 1990 gegründet und entwickelt und fertigt Tauchpumpen und Rührwerke sowie das für Installationen erforderliche Zubehör. Die große Auswahl an Pumpen von Dreno Pompe wird in privaten, kommunalen und industriellen Anwendungen, unter anderem im Bauwesen und im Schiffsbau, eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf drenopompe.it

