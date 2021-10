Indústrias Romi apresenta crescimento de 66,7% no EBITDA do 3T21 em comparação ao 3T20

SANTA BÁRBARA D'OESTE, Brasil, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Indústrias Romi S.A. (ROMI3), empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 3T21 uma receita operacional líquida consolidada de R$366,5 milhões, crescimento de 46,3% em relação ao 3T20. Com o maior volume de faturamento e o controle eficaz dos custos e despesas, o EBITDA, no 3T21, apresentou crescimento de 66,7% em relação ao obtido no 3T20.

Na Unidade de Máquinas Romi, a receita operacional líquida, no 3T21, apresentou crescimento de 53,5% em relação ao 3T20, decorrente da retomada da demanda nos mercados interno e externo. A evolução da receita, aliada ao controle efetivo das despesas operacionais, resultou em um crescimento de 61,2% no lucro operacional, nesse mesmo período de comparação.

A Unidade de Fundidos e Usinados, no 3T21, alcançou um crescimento de 51,6% na receita operacional líquida em relação ao 3T20, com a continuidade nas entregas das peças de grande porte e a retomada dos demais segmentos. A margem operacional apresentou crescimento de 4,9 p.p., reflexo do maior volume de produção e da evolução na eficiência operacional.

A entrada de pedidos na Unidade de Máquinas Romi, no 3T21, apresentou um crescimento de 16,2%, quando comparada ao 3T20, reflexo do ambiente muito favorável aos investimentos, da tecnologia embarcada nos nossos produtos e das novas alternativas de negócios, como, por exemplo, a locação de máquinas.

A entrada de pedidos na Unidade de Fundidos e Usinados, no 3T21, apresentou um crescimento de 50,4%, quando comparada ao 3T20, reflexo da continuidade dos pedidos das peças de grande porte para o setor de energia e da retomada de todos os demais segmentos industriais atendidos por essa unidade.

A entrada de pedidos acumulada em 2021 na Unidade Burkhardt+Weber atingiu R$110,1 milhões, crescimento de 320,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo da retomada gradual dos projetos antes paralisados em virtude da pandemia.

A carteira de pedidos total da Companhia, ao final do 3T21, alcançou R$ 730,6 milhões, um crescimento de 54,8% em relação ao 3T20.

"O ano de 2021 continua indicando um ambiente favorável para a realização de investimento no mercado doméstico e isso pode ser notado, principalmente, na entrada de pedidos de Máquinas Romi.

No mercado externo, também temos notado uma recuperação gradual dos pedidos por máquinas, tanto para Máquinas Romi, quanto Máquinas BW, essa última com pedidos relevantes concretizados no 4T20 e nos primeiros nove meses de 2021.

A Companhia se preparou, principalmente, em relação aos pedidos de matérias-primas e componentes junto à cadeia de suprimentos, o que tem nos permitido atender nossos clientes com prazos competitivos e produtos de alta tecnologia, adequados às necessidades do mercado", menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.

Indústrias Romi S.A.

Departamento de Relações com Investidores

Fone +55 (19) 3455 9418

www.romi.com

[email protected]

FONTE Indústrias Romi S.A.

Related Links

https://www.romi.com



SOURCE Indústrias Romi S.A.