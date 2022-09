InEight : l'accent mis sur la normalisation et l'évaluation comparative dans la révision des innovations logicielles permet d'accroître l'efficacité et la confiance dans les projets

Les dernières évolutions de la plateforme de gestion de projets de construction d'InEight introduisent de nouvelles pratiques de gestion de la conception et d'évaluation comparative, améliorant ainsi la cohérence et la normalisation des projets.

SCOTTSDALE, Arizona, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- InEight Inc., leader mondial des logiciels de gestion de projets de construction, a annoncé aujourd'hui ses dernières innovations logicielles, notamment la normalisation des processus pour la gestion de la portée, de la conception et des ressources, ainsi que de nouvelles fonctions de suivi des progrès et la possibilité de créer des devis et des échéanciers validés par rapport à la référence. La mise à jour affine également l'application mobile d'InEight pour faciliter l'accès immédiat aux informations en temps réel, que ce soit au bureau, sur le terrain ou en déplacement. Dans l'ensemble, les mises à jour amélioreront la visibilité des projets, créant de nouvelles opportunités d'efficacité tout en augmentant les performances de l'équipe et la certitude liée aux projets, y compris pour les projets de conception-construction et de réalisation alternative.

InEight benchmark innovations improve efficiency and project confidence

« Pour tirer pleinement parti de l'accès toujours plus grand aux données dans le secteur, nous avons besoin d'une plus grande normalisation et de meilleurs outils d'évaluation comparative », a déclaré Brad Barth, directeur des produits chez InEight. « Nos dernières mises à jour sont axées sur ce point - créer de nouvelles façons de générer des informations exploitables qui amélioreront considérablement les performances en matière de respect des délais et des budgets. »

Une meilleure visibilité en temps réel de l'évolution des devis métrés et des dates de livraison, ainsi qu'un suivi plus facile des progrès par rapport à la portée de la conception permettront aux utilisateurs de mieux gérer les ressources, les plans de travail, les budgets, les prévisions, les échéanciers et les achats. Ces améliorations de la solution InEight Design Management permettront d'améliorer la cohérence de l'exécution des projets tout en normalisant la réalisation des travaux de conception.

La dernière mise à jour de la fonctionnalité d'évaluation comparative d'InEight permettra aux utilisateurs de créer des devis et des échéanciers validés par rapport à la référence à l'aide de modèles, de ressources et de bibliothèques de coûts et de montage. Les utilisateurs pourront exploiter les projets historiques pour comparer les points de données « conformes au devis » et « conformes à l'exécution » et évaluer les devis et les échéanciers par rapport aux moyennes historiques élevées et faibles dans des graphiques et des vues consensuelles visuellement compréhensibles.

Ces améliorations permettront également de perfectionner la fonctionnalité et l'expérience utilisateur de l'application mobile d'InEight. Grâce à des notifications améliorées et aux fonctionnalités de suivi des progrès et de la productivité, les utilisateurs mobiles pourront continuer à participer activement au projet, où qu'ils soient et à tout moment. Les utilisateurs mobiles pourront immédiatement signaler des problèmes, des modifications ou des demandes d'informations directement dans l'application, et consulter les données et les mesures actualisées du projet dans un tableau de bord unique, sans avoir besoin d'un ordinateur. Les données mises à jour dans l'application seront immédiatement accessibles dans le système afin que tout le monde, qu'il soit sur le terrain ou au bureau, puisse être sur la même longueur d'onde.

Pour en savoir plus sur les innovations trimestrielles d'InEight, consultez le site internet : InEight Innovations

À propos d'InEight

InEight fournit des logiciels de gestion de projet testés sur le terrain pour les mandataires, les entrepreneurs, les ingénieurs et les architectes qui construisent le monde qui nous entoure. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui les aident à gérer les risques ainsi qu'à respecter les délais des projets et les limites du budget tout au long du cycle de vie.

De la planification à la conception, du devis à la programmation, et de l'exécution sur le terrain au chiffre d'affaires, InEight a mené des projets à hauteur de plus de mille milliards de dollars à l'échelle mondiale dans le domaine des infrastructures, du secteur public, de l'énergie et de l'électricité, du pétrole, du gaz et des produits chimiques, de l'exploitation minière et commerciale. Pour en savoir plus, suivez InEight sur LinkedIn ou consultez le site internet InEight.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901961/InEight_Benchmark.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/715598/InEight_Logo.jpg

SOURCE InEight