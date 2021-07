INEOS révèle l'intérieur du Grenadier : prêt à relever tous les défis qui se présentent à lui

« Quand nous avons commencé à réfléchir à l'intérieur du Grenadier, nous nous sommes inspirés de près des avions, des bateaux, et même des tracteurs modernes, dans lesquels les commandes sont positionnées de façon optimale : les plus utilisées à portée de main, et les commandes auxiliaires plus loin, explique Toby Ecuyer, Directeur du design. Le Grenadier adopte la même approche : son agencement fonctionnel et logique privilégie la simplicité d'utilisation. Il inclut tout ce dont vous avez besoin, et rien de plus. »

Les boutons et cadrans centraux et les consoles supérieures sont bien espacés et clairement identifiés. Des commandes auxiliaires ont été intégrées et précâblées pour permettre l'ajout de treuils, d'éclairages de travail et d'autres accessoires.

Des technologies de pointe sont utilisées uniquement si elles contribuent à la fonctionnalité et à la facilité d'utilisation. Le système d'infodivertissement est accessible sur un écran tactile de 12,3 pouces ou par une molette. L'intégration d'Apple CarPlay et d'Android Auto permet aux utilisateurs de se servir du système de navigation toujours à jour de leur smartphone. Quant au système de navigation hors-piste, il permet au conducteur de programmer, de suivre et d'enregistrer son itinéraire à l'aide de repères, en dehors des routes et des chemins balisés.

Grâce à ses revêtements résistants, le Grenadier est conçu pour surmonter toutes les épreuves. Les bouchons de vidange du plancher en caoutchouc et les garnitures lavables permettent de nettoyer l'intérieur au jet d'eau. Les sièges anti-taches Recaro résistants à l'eau offrent un soutien et un confort ergonomiques sur route comme en tout-terrain. Des revêtements en cuir et des tapis seront disponibles pour les utilisateurs qui tiennent à laisser la boue et la poussière à l'extérieur.

L'espace de rangement a été maximisé, avec un compartiment de stockage à sec sous le siège arrière, un vide-poches verrouillable au niveau de la console centrale et un espace de rangement latéral sécurisé dans la zone de chargement arrière. La personnalisation est également possible avec une large gamme d'options et d'accessoires qui permettent à chaque propriétaire de créer un Grenadier sur mesure parfaitement adapté à ses besoins.

Dirk Heilmann, PDG d'INEOS Automotive, déclare : « Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le Grenadier est conçu pour remplir sa mission : mener les personnes et leur équipement à destination, sans fioritures, en tout confort et toute maîtrise. Il fait ce que l'on attend de lui, tout simplement. »

130 prototypes de deuxième phase du Grenadier ont parcouru la moitié des 1,8 million de kilomètres prévus dans le cadre des rigoureux essais menés à travers le monde. Prochaine étape : les dunes marocaines.

Les réservations seront ouvertes à partir d'octobre 2021 et les livraisons démarreront en juillet 2022.

À propos d'INEOS Grenadier

En 2017, le président d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, passionné d'automobile et aventurier chevronné, constate que le marché manque d'un 4X4 utilitaire dépouillé et ultra résistant conçu avec le souci de la fiabilité et répondant aux exigences d'aujourd'hui. INEOS Automotive Limited est fondée, et une équipe expérimentée de professionnels du secteur automobile est constituée pour concrétiser cette vision.

Alliant l'esprit britannique robuste à la rigueur de l'ingénierie allemande, le Grenadier sera un 4X4 vraiment sans compromis, construit à partir de zéro. Conçu pour affronter toutes les situations, il offrira des performances en tout-terrain, une résistance et une fiabilité exceptionnelles à ceux qui se servent de leur véhicule comme outil de travail, où qu'ils soient dans le monde.

En termes d'ingénierie, nous en sommes à la phase d'industrialisation, soutenus par notre partenaire Magna Steyr, et les essais du prototype sont en cours. Le Grenadier d'INEOS entrera en production en juillet 2022.

INEOS Automotive est une filiale d'INEOS Group (www.ineos.com), l'un des principaux fabricants de produits pétrochimiques, de produits chimiques spéciaux et de produits pétroliers. Le groupe emploie 23 000 personnes dans 34 entreprises, avec un réseau de production comptant 183 sites dans 26 pays. Des peintures aux plastiques, en passant par les textiles et les technologies, ou encore les médicaments et les téléphones portables, les produits INEOS améliorent toutes les facettes de la société moderne. En 2019, INEOS a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 61 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur le Grenadier, rendez-vous sur www.ineosgrenadier.com.

