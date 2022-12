Infância perdida: uma rede atenta para combater o abuso e o sofrimento

O On Radar, o grupo de reflexão da Fondazione Internazionale Menarini, realizou sua primeira reunião

ROMA, 7 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Implementar mudanças reais por meio de um diálogo entre especialistas, a fim de responder às questões não resolvidas do sofrimento juvenil. Esse foi o tema da primeira reunião do On Radar, o grupo de reflexão da Fondazione Internazionale Menarini, realizada em Roma no dia 29 de novembro.

"Acreditamos que uma empresa tem a obrigação de fazer parte do tecido social e promover o diálogo, até mesmo sobre os temas mais negligenciados", afirmou Lucia Aleotti, acionista e conselheira do Menarini Group.

O On Radar foi criado com o objetivo de observar a sociedade, identificar problemas e melhorar o mundo em que vivemos. O primeiro evento do grupo de reflexão reuniu 28 especialistas, entre pediatras, psicólogos, professores, magistrados e policiais italianos, com o objetivo de encontrar soluções concretas para o problema do abuso e violência contra crianças e adolescentes, que há muito tomou proporções de flagelo social em todo o mundo.

As mesas de trabalho discutiram a problemática do abuso infantil em suas diversas formas - maus tratos físicos e psicológicos, isolamento social e pobreza -, com especial incidência nas zonas suburbanas das grandes cidades.

Uma das propostas foi a criação de um observatório permanente e reuniõesperiódicas de atualização sobre o tratamento das situações de abuso pelos órgãos judiciais, bem como a promoção de uma rede que conecteos promotores públicos e os trabalhadores do setor, a fim de promover o diálogo e garantir que situações individuais sejam devidamente tratadas. Mas não é tudo: um dos tópicos discutidos foi a necessidade de envolver pediatras a fim de incluir indicadores de sofrimento em relatórios de saúde, bem como o papel potencial de cursos para novas mães sobre o risco de divulgar fotos de seus filhos nas redes sociais, pois elas poderão se tornar objeto de pornografia infantil.

Existem cerca de nove milhões de menores na Itália e 9% dessa população é vítima de diferentes tipos de abuso: 85% sofre de abuso psicológico, 10% de abuso físico e 3% de abuso sexual. Dados alarmantes e agravados pelo surto da pandemia.

"Nosso objetivo ambicioso", declarou Massimo Scaccabarozzi, presidente do On Radar, "é contribuir para que a condição de saúde infantil global esteja alinhada com alguns dos objetivos da Agenda da ONU para 2030, incluindo, em particular, a extinção da pobreza e o acesso à educação".

