INFiLED dévoile son impressionnant stand à l'ISE2022 à Barcelone

ISE est reconnu comme le plus grand salon mondial de l'audiovisuel et de l'intégration de systèmes et est également considéré comme la première plateforme permettant aux fabricants et aux fournisseurs de services de lancer des produits et des solutions créatifs sur le marché multi-technologies. En tant que l'un des exposants populaires de l'ISE, INFiLED a été invité à exposer pendant sept années consécutives. Au salon ISE2022 de cette année, INFiLED présente sa vaste gamme d'écrans LED exceptionnels adaptés à une variété de scénarios d'application, des solutions pour xR studio, location, installations fixes intérieures et extérieures, ainsi que de nombreux autres, tous exposés sur le stand.

En entrant par l'accès est du Hall 3, un studio 3*3*3m xR très reconnaissable a été installé au stand d'INFiLED, qui est composé de deux murs de fond fabriqués à partir de la série DB et des planchers fabriqués à partir de la série DFII. Les deux séries sont populaires dans le domaine xR et ont été largement adoptées pour les studios virtuels ou les décors de scène tels que Ten-dots Virtual Studio, PURE VIEW xR Studio, Voxx Haus Studio, entre autres.

La série DB sur le mur a un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 3840 Hz, prend en charge HDR10, et dispose d'un affichage couleur précis, d'images dynamiques lisses et de l'excellente expression de détail requise pour la production xR. En ce qui concerne le sol, le DFII est équipé d'un masquage optique breveté INFiLED, qui est anti-éblouissement, faible réflexion, et n'a aucune déviation de couleur sous de grands angles de vision, ce qui en fait un choix approprié pour les scènes virtuelles xR.

Juste à droite du studio xR, un écran grand format de la série TITAN-X a été monté sur la façade du stand INFiLED. Cette série a une transparence élevée de 70 %, un pas de pixel de seulement 8.3mm, et une luminosité allant jusqu'à 4000 nits et se distingue sur le marché de la location extérieure avec son apparence unique et ses performances haut de gamme. Il est à noter que le TITAN-X a été victorieux en tant que gagnant de la technologie des événements dans le 2022 Inavation Awards.

Dans le coin du stand, l'écran incurvé XII1.9 nouvellement lancé apparaît clairement. La série XII adopte la technologie de module souple brevetée d'INFiLED, qui offre une grande flexibilité et peut être convexe et concave à 30° et répond également à diverses exigences de forme d'écran, comme l'arc intérieur, le cylindre extérieur, la banderole, la vague, entre autres. De plus, les angles de vision horizontaux et verticaux de cette série peuvent atteindre 160°, et l'image présentée à l'écran est naturelle et lisse de n'importe quel point de vue.

Juste au-dessus de la série XII, un écran courbe MV EDGE majestueux est présent. Chaque module du MV EDGE ne mesure que 125x250mm, prend en charge différents angles de connexion de 90° à 180°, et peut être associé à la série planaire MV d'INFiLED. Non seulement cela, il a également une luminosité élevée de 5000 nits et un taux de rafraîchissement exceptionnel de 3840 Hz, ce qui le rend idéal pour les installations fixes extérieures, en particulier pour les applications DooH. En outre, il a une faible consommation d'énergie de 180 W/m2, qui est une solution d'affichage écologique et efficace.

Dans la zone d'exposition INFiLED, il y a plusieurs solutions d'affichage fixe intérieur, y compris la série WP ARC récemment lancée. Cette série offre une variété de hauteurs de pixels jusqu'à 1,5 mm et est compatible avec la série WP, convertissant l'affichage d'une surface plane à une courbe de bosse lisse de 90°. En outre, la série WP ARC offre un rapport d'aspect standard de 16:9 et prend en charge la correction automatique des niveaux de gris et point par point, affichant des couleurs précises et des images fluides.

D'autres produits de haute qualité exposés comprennent également la série WP, qui sont utilisés dans les scènes intérieures telles que les salles de conférence et les salles d'attente médicales, présentant une image nette avec des détails abondants. La série AM, un écran transparent pour le marché de la location, avec une taille de module simple de 500*250 mm, est pratique à installer et peut être utilisé comme plafond LED.

L'adresse de l'exposition ISE2022 est Fira Barcelona, Gran Via. Le stand d'INFiLED est situé dans le hall 3 3B400. Pendant la période d'exposition, les professionnels fournissent des services à tous les clients qui sont intéressés par nos produits. En outre, le showroom EMEA d'INFiLED dans le centre de Barcelone est ouvert tous les après-midi aux clients qui souhaitent avoir une visite, avec des billets d'événement disponibles pour visiter le stand 3B400.

INFiLED est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements vidéo à LED grand format. Jusqu'à présent, les produits d'INFiLED ont été exportés dans 85 pays et appliqués dans divers domaines, y compris la publicité, le transport, les sports, les événements, la marque d'entreprise, les conférences et les applications créatives. Se concentrant sur l'innovation indépendante et l'amélioration continue, INFiLED s'efforce d'être une marque supérieure de fabricant d'écran LED pour éclairer le monde avec un festin visuel.

