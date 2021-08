INFiLED lance TITAN-X, une solution de pointe pour la location de LED en extérieur

Michael Hao, PDG d'INFiLED, a déclaré : « Pour accomplir cette tâche difficile, nous avons mis en place une équipe internationale de R&D composée de 15 ingénieurs d'Europe et de Chine, qui, après sept mois de dévouement à ce projet, ont finalement achevé TITAN-X. La beauté de TITAN-X réside dans la façon dont notre équipe a combiné une haute transparence et une super capacité de charge en un seul produit. La construction moyenne d'un écran de scène en plein air nécessite un treillis de scène pour chaque 2 mètres d'écran afin de le protéger contre un vent de plus de 20 m/s sur deux niveaux. En revanche, TITAN-X nécessite un treillis de scène tous les 9,6 mètres sur huit niveaux, grâce à un faux cadre pliable intégré dans le cadre de TITAN. De plus, l'ensemble du système reste aux alentours de 30 kg/m2, ce qui le rend léger et solide, ce qui est absolument époustouflant. »

La solution LED grand format de tournée extérieure TITAN-X à haute transparence présente un pas de pixel de 8,3 mm et un taux de transparence élevé de 70 %, offrant des performances d'affichage exceptionnelles pour des effets visuels scéniques de pointe. Chaque caisson offre une grande capacité de charge et une stabilité globale avancée grâce à son système unique de contreventement triangulaire arrière pliable qui peut résister à des vitesses de vent de 20 m/sec pour les événements en plein air, tandis que l'écran peut atteindre une hauteur de 24 mètres. Les caissons extra-larges de 1 200x1 200 mm présentent une conception unique avec une opération de levage innovante à partir du dolly qui accélère le temps d'installation à un nouveau niveau.

Son système de dolly dédié permet un transport facile et rend l'installation plus efficace. La conception de l'entretoise pliable de chaque caisson permet d'économiser de l'espace de stockage et même avec des accessoires supplémentaires, les caissons peuvent toujours être transportés dans leurs dollys. Avec une luminosité élevée de 5 000 nits et une protection IP65, c'est un choix fiable et robuste dans toutes les conditions de lumière et de météo. Le TITAN-X peut être personnalisé et assemblé selon des angles de ±15, ce qui lui permet de s'adapter à un nombre illimité de scènes et d'exigences de conception créative, comme un effet de courbe.

L'INFiLED TITAN-X devrait être disponible à partir d'août 2021.

À propos d'INFiLED

INFiLED est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement et la fabrication de solutions d'affichage LED grand format. La gamme d'applications des produits INFiLED couvre la signalisation numérique, le transport, le sport, les événements, la commande et le contrôle, l'image de marque et les réunions d'entreprise, les applications créatives et bien plus encore. Possédant des installations dans plus de 85 pays et plus de 178 brevets, des chiffres parmi les plus élevés du secteur, l'entreprise s'efforce d'être l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'écrans à LED dont la mission est d'éblouir les yeux du monde entier.

