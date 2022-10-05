Infinix выпускает смартфон ZERO ULTRA по цене 520 долларов с зарядкой 180W Thunder Charge

Инновационный бренд смартфонов демонстрирует уникальный подход в продвижении своего новейшего флагманского высокотехнологичного продукта

ШАНХАЙ, 5 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Транснациональная компания-производитель смартфонов Infinix сегодня объявила о запуске новейшего смартфона ZERO ULTRA — их самого мощного флагмана на сегодняшний день с технологией 180W Thunder Charge — а также ограниченной коллекцией NFT, посвященной космосу, XBOY EXPLORER. Запуск инновационных NFT-токенов знаменует желание человечества исследовать новые границы, как физической Вселенной, так и метавселенной. NFT-коллекция Infinix будет доступна через розыгрыш лотереи, в которой пользователи смогут принять участие, приобретая устройство или используя социальные сети.

INFINIX ZERO ULTRA XBOY EXPLORER NFT Collection

«С запуском ZERO ULTRA мы расширяем границы. Этот флагманский смартфон предлагает лучшие в отрасли технические характеристики, позволяющие молодым людям исследовать неизведанное. Наша цель заключается в том, чтобы интегрировать этот дух исследований в разработку мобильных телефонов и внедрить технологию сверхбыстрой зарядки, которая обеспечит пользователям максимально возможный уровень обслуживания. В то же время мы реализуем инновационные стратегии NFT-маркетинга, предлагая пользователям захватывающий цифровой опыт. NFT XBOY EXPLORER объединяет все эти интересные разработки вместе», — заявил глава международного отдела по связям с общественностью Infinix Mobility Cкье Чен (Skye Chen).

«Переход на Web3 представляет все больший интерес для молодого поколения в цифровом мире, изучающем сочетание технологий и искусства. NFT — это модный инструмент, который бренды могут использовать для повышения осведомленности о бренде и привлечения пользователей. В связи с этим ожидается, что коллекция NFT поможет Infinix создать уникальный цифровой опыт для пользователей, и этот бренд изучает инновационные стратегии в области связи, чтобы возглавить новую тенденцию в сфере мобильных технологий», — отметил Эрик, основатель компании Cluster3 NFT Labs, отвечающий за разработку коллекции NFT-токенов для космической тематики.

Информация о коллекции NFT XBOY EXPLORER

Коллекция NFT XBOY EXPLORER отдает дань уважения человеческому духу освоения космического пространства, и представляет команду из пяти исследователей, работающих на разных планетах нашей Солнечной системы. Каждый персонаж обладает способностями, которые отражают основные технологические достижения, демонстрируемые смартфоном Infinix ZERO ULTRA.

Пять персонажей XBOY EXPLORER: FLASH на Венере с 180W Thunder Charge представляет сверхмощный аккумулятор ZERO ULTRA, MIRROR на Юпитере — трехмерный экран-водопад, VISION на Меркурии — камеру с разрешением 200 Мп, WISESTAR на Марсе — 6-нанометровый процессор 5G, а CHIC на Сатурне — очень стильный дизайн. FLASH с его первой в мире 180W Thunder Charge — это редкая, специальная серия NFT-токенов.

При покупке твердотельного накопителя Infinix ZERO ULTRA пользователи получат билет лотереи NFT с возможностью выиграть анимированный NFT-токен, просканировав QR-код. Кроме того, поклонники могут принять участие в акции «NFT-истории с Infinix» на странице Infinix в Facebook. Они получат возможность выиграть NFT-токен, поделившись своими любимыми персонажами XBOY EXPLORER в социальных сетях и рассказав, за что их любят. Те, чьи посты получат больше всего внимания, а также пользователи, выбранные официальной учетной записью Infinix, выиграют NFT-токены этого ограниченного выпуска. Счастливые 2% участников выиграют специальный выпуск FLASH.

Использование NFT-токенов и Web 3.0 для создания уникального цифрового бренда

Выпуск коллекции NFT станет первым шагом Infinix в маркетинговом пространстве Web3. По мере продвижения мира к внедрению Web3 Infinix предлагает пользователям уникальные цифровые технологии с помощью уникальной NFT-коллекции XBOY EXPLORER для продвижения ZERO ULTRA невероятно увлекательным способом.

Infinix активно изучает новые тенденции в метавселенной. Соединяя характеристики своей физической продукции с креативными NFT-активами, бренд взаимодействует с молодыми потребителями метавселенной совершенно по-новому и приглашает их стать владельцами и соавторами брендов. Infinix продолжит изучать новые технологии и опыт, работая с молодежью по всему миру, чтобы открывать для себя метавселенную и черпать из нее вдохновение.

Информация о смартфоне ZERO ULTRA

Новейший флагманский смартфон Infinix ZERO ULTRA демонстрирует потрясающие технологические достижения. Расширяя границы инноваций, ZERO ULTRA обеспечивает эффективную производительность и превосходное качество благодаря сверхмощной зарядке 180W Thunder, впечатляющему изогнутому 3D-дисплею AMOLED с частотой 120 Гц, мощному 5G процессору MediaTek Dimensity 920, усовершенствованному пользовательскому интерфейсу, а также камере с максимальным разрешением (200 Мп) и кинематографическим возможностям.

Цены и доступность

Смартфон ZERO ULTRA от компании Infinix будет выпускаться в вариантах Coslight Silver и Genesis Noir с памятью 256 ГБ по цене 520 долл. США. Цены и доступность моделей могут различаться в зависимости от региона.

Более подробная информация о ZERO ULTRA представлена на сайте по адресу: https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-ultra

Более подробная информация о NFT-токенах представлена на сайте по адресу: https://www.infinixmobility.com/nft/

Информация о компании Infinix

Infinix Mobility — это стремительно развивающийся технологический бренд, специализирующийся на разработке, изготовлении и реализации увеличивающегося ассортимента «умных» устройств для мирового рынка под брендом Infinix, основанным в 2013 году.

Ориентируясь на сегодняшнюю молодежь и предлагая ей передовые технологии, компания Infinix создает модные, мощные и выгодные по цене «умные» устройства, которые выводят новейшие технологии на рынок и делают их доступными для пользователей по всему миру в то время, когда они нуждаются в них, и по подходящей цене.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.infinixmobility.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1911676/INFINIX_ZERO_ULTRA.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1911677/XBOY_EXPLORER_NFT_Collection.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY