Infinix lance le ZERO 5G doté d'un processeur 5G 6nm et d'un design Uni-Curve étonnant

« Infinix s'impose sur le marché actuel en pleine expansion et propose une technologie 5G innovante et performante, plus accessible aux utilisateurs grâce au nouveau smartphone ZERO 5G », a déclaré Charles Ding, directeur adjoint des produits chez Infinix Mobility. « Notre innovation permet aux utilisateurs de disposer d'un smartphone offrant de meilleures performances à partir d'un design plus fin et élégant, qui comprend toutes les fonctionnalités technologiques clés qu'ils recherchent dans un appareil 5G offrant le meilleur rapport qualité-prix dans sa gamme de prix. »

Accélérez votre journée

L'Infinix ZERO 5G est équipé d'un puissant chipset MediaTek Dimensity 900 5G de 6 nm apportant une expérience de réseau 5G plein domaine et plein débit. Son mode 5G intelligent passe automatiquement de la liaison 4G à la 5G en fonction de la bande passante de l'utilisateur, ce qui peut améliorer considérablement la vitesse de téléchargement et de jeu et réduire la consommation d'énergie.

Le chipset Dimensity 900 5G de MediaTek est construit sur un nœud de fabrication haute performance de 6 nm et intégré à un modem 5G New Radio (NR) sub-6GHz avec agrégation de porteuses. Le chipset est équipé d'une unité centrale de traitement (CPU) octa-core composée de deux processeurs Arm Cortex-A78 cadencés jusqu'à 2,4 GHz et de six cœurs Arm Cortex-A55 fonctionnant jusqu'à 2 GHz qui offrent des performances exceptionnelles pour des réponses plus rapides aux applications, des images par seconde (FPS) plus rapides pour les jeux et de meilleures expériences connectées. Grâce à l'unité de traitement graphique (GPU) Arm Mali-G68 MC4 du chipset et à l'unité de traitement de l'intelligence artificielle (APU) indépendante, l'efficacité énergétique est optimisée pour prolonger encore l'autonomie de la batterie des joueurs mobiles.

Le smartphone ZERO 5G offre une connectivité encore plus rapide et plus fiable aux joueurs grâce à la technologie Wi-Fi 6 et 2x2 MIMO qui offre des vitesses de connectivité d'environ 1,2 Gbps. Infinix pousse encore plus loin les solutions de connectivité du ZERO 5G avec la technologie Dual 5G SIM, qui permet au smartphone de se connecter à deux cartes SIM 5G distinctes, en basculant intelligemment sur le réseau le plus rapide et en permettant un accès Internet transparent à partir des deux connexions, selon les besoins, ce qui permet aux utilisateurs de vivre leur journée comme jamais auparavant sur un appareil Infinix.

Une langue de conception étonnante

La conception des smartphones est fortement motivée par le désir de disposer d'écrans plus grands et de caractéristiques plus minimales mais fonctionnelles, sans perdre les technologies clés - telles que la qualité de l'appareil photo, la capacité de mémoire et l'autonomie de la batterie.

Le ZERO 5G est doté d'un grand écran FHD+ de 6,78 pouces ultra lisse avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, offrant aux utilisateurs une expérience fluide et une réponse plus rapide à la saisie tactile lorsqu'ils naviguent sur des pages Web, consomment des médias en ligne et jouent à des jeux pleins d'action. Le smartphone présente un design Uni-Curve avec un dos doucement incurvé utilisant un matériau composite qui imite l'aspect et la sensation du verre, créant un appareil plus confortable à tenir, mais premium au toucher permettant aux utilisateurs d'exprimer leur sens du style avec leur appareil. Le design de l'appareil photo arrière est intégré à la courbe de l'appareil, ce qui crée un design ergonomique qui respecte la paume de la main et s'éloigne du positionnement à angle droit des modules d'appareil photo traditionnels.

Le design unique de la ZERO 5G incorpore des textures et des couleurs subtiles qui reflètent la sérénité des paysages naturels avec trois couleurs vives, notamment : Noir Cosmic, Orange Skylight, et Bleu Horizon.

Capturez chaque instant

Le ZERO 5G est doté d'un appareil photo principal de 48 Mpx avec ultra-zoom 30x, comprenant un appareil photo pour portrait de 13 Mpx et un appareil photo virtuel de 2 Mpx. La caméra zoom 30X 48MP permet aux utilisateurs de capturer des images d'une qualité époustouflante à grande distance. Les utilisateurs peuvent également capturer des moments que l'œil humain ne peut normalement pas voir, grâce aux capacités de ralenti à 960 images par seconde (ips) pour des captures vidéo étonnantes.

Les autres caractéristiques principales de la série ZERO 5G d'Infinix sont les suivantes :

Batterie de 5000mAh et charge rapide de 33W : La batterie de 5000 mAh permet une utilisation tout au long de la journée et peut être rechargée rapidement grâce à la technologie de charge rapide sécurisée TÜV Rheinland, ce qui permet au smartphone de tenir pendant 9,4 heures de jeu (données de test fournies par le laboratoire Infinix).

: La batterie de 5000 mAh permet une utilisation tout au long de la journée et peut être rechargée rapidement grâce à la technologie de charge rapide sécurisée TÜV Rheinland, ce qui permet au smartphone de tenir pendant 9,4 heures de jeu (données de test fournies par le laboratoire Infinix). Stockage Flash Universel UFS 3.1 et LPDDR5 : La LPDDR5 apporte un nouveau niveau de vitesse pour le smartphone ZERO 5G, ce qui améliore considérablement les performances de la mémoire et réduit encore la consommation d'énergie. Le stockage basé sur UFS 3.1 double les performances de lecture séquentielle et augmente les vitesses de téléchargement.

La LPDDR5 apporte un nouveau niveau de vitesse pour le smartphone ZERO 5G, ce qui améliore considérablement les performances de la mémoire et réduit encore la consommation d'énergie. Le stockage basé sur UFS 3.1 double les performances de lecture séquentielle et augmente les vitesses de téléchargement. Dar-Link 2.0 : Le logiciel améliore la stabilité de l'image et la sensibilité du contrôle tactile qui est basé sur un algorithme d'IA, tout en réduisant simultanément la température de l'appareil pour offrir une expérience de jeu totalement immersive.

Le logiciel améliore la stabilité de l'image et la sensibilité du contrôle tactile qui est basé sur un algorithme d'IA, tout en réduisant simultanément la température de l'appareil pour offrir une expérience de jeu totalement immersive. XArena : Améliore votre expérience de jeu en intégrant les applications de jeu dans une seule zone, ce qui permet d'activer le booster de jeu pour le jeu. Des paramètres rapides vous permettent de vous concentrer sur votre jeu en bloquant les messages et les appels entrants sans vous soucier des autres distractions.

Améliore votre expérience de jeu en intégrant les applications de jeu dans une seule zone, ce qui permet d'activer le booster de jeu pour le jeu. Des paramètres rapides vous permettent de vous concentrer sur votre jeu en bloquant les messages et les appels entrants sans vous soucier des autres distractions. Android XOS 10 : Le logiciel XOS 10 du ZERO 5G offre une interface améliorée, un assistant vocal AI, un assistant intelligent, un cloneur de téléphone 2.0 et une correction de documents.

Disponibilité

L'Infinix ZERO 5G sera disponible au Nigeria, en Irak et dans d'autres pays à partir du 8 février. Les prix varient d'une région à l'autre. Restez à l'écoute.

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque de technologie émergente qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille d'appareils en expansion dans le monde entier sous la marque Infinix qui a été fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui, Infinix se concentre sur le développement d'une technologie de pointe incarnée dans des appareils mobiles méticuleusement conçus qui offrent un style, une puissance et des performances raffinés. Les appareils Infinix sont à la mode et accessibles, l'utilisateur final étant au centre de chaque étape.

Avec « THE FUTURE IS NOW » comme essence de marque, Infinix vise à donner aux jeunes d'aujourd'hui les moyens de se démarquer et de montrer au monde qui ils sont.

Le portefeuille de produits de la société est vendu dans plus de 40 pays du monde entier, couvrant l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Se développant à une vitesse phénoménale, Infinix a connu une croissance sans précédent de 157 % en 2019 -2021 et a d'énormes projets pour continuer à créer des appareils phares offrant des designs saisissants et de fortes propositions de valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1742142/6_78__FHD__120Hz_Ultra_Smooth_Display___Uni_Curve_design.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1742141/Cosmic_Black_Skylight_Orange_Horizon_Blue.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY