Infinix lance une nouvelle série NOTE 12 5G époustouflante dotée de capacités photo de pointe

« Le développement de la technologie 5G s'est considérablement accéléré avec l'adoption de la 5G par l'ensemble du secteur. La technologie 5G est désormais facilement accessible pour les smartphones de milieu de gamme grâce à des coûts réduits et une production plus rapide. Pour populariser la technologie 5G et ses avantages considérables, Infinix a conçu des smartphones puissants dotés de capacités photo époustouflantes, d'écrans clairs et éclatants et d'un design tendance pour répondre aux besoins des utilisateurs des marchés émergents. Nous pensons que la série NOTE 12 5G permettra aux consommateurs de profiter pleinement de la vitesse et de la commodité d'un mode de vie numérique intelligent alimenté par la 5G. » Vento Lin, chef des produits de la série NOTE chez Infinix Mobility.

La puissance de la technologie 5G

La série NOTE 12 5G est équipée du puissant processeur MediaTek Dimensity 810, un processeur 6 nm très fin et très économe en énergie, qui bénéficie des performances d'un gros cœur avec des fréquences d'horloge allant jusqu'à 2,4 GHz et qui offre une expérience d'utilisation exceptionnelle. Grâce à l'intégration d'un modem 5G à faible puissance et à la prise en charge complète de la mise en réseau indépendante (SA) et non autonome (NSA), le téléphone propose des réseaux 5G très rapides pour les voyageurs du monde entier. Le NOTE 12 PRO 5G et le NOTE 12 5G proposent également une fonctionnalité de double carte 5G en double veille afin d'offrir la meilleure connexion réseau à tout moment pour une connectivité et une flexibilité maximales.

La série NOTE 12 5G intègre la technologie SMART 5G développée par l'entreprise elle-même, qui permet de réduire la consommation d'énergie des smartphones de la série NOTE 12 5G jusqu'à 20 % [1]. SMART 5G augmente de quatre heures le temps d'utilisation [2] grâce à la recherche et au développement indépendants et à l'optimisation des technologies clés par Infinix, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger l'autonomie de la batterie. SMART 5G peut évaluer l'état du réseau et identifier les situations de faible consommation, ce qui permet une transition fluide dans plus de 30 situations. SMART 5G fournit également aux consommateurs une meilleure expérience d'utilisation grâce à une connaissance approfondie de leurs habitudes et à des solutions personnalisées d'optimisation des temps d'utilisation.

Photo sur smartphone de niveau supérieur

Doté du dernier capteur Samsung 108MP S5KHM6, le NOTE 12 PRO 5G améliore le contenu visuel et reproduit de nombreux détails qui dépassent les capacités de la vision humaine. L'objectif à ouverture f/1.75, qui prend en charge le Super Pixel 9 en 1, permet aux photographes de réaliser des clichés exceptionnels. Le capteur d'image 1/1,67 pouce grand format et la taille de pixel unitaire de 1,92 μm permettent à l'objectif de recevoir plus de lumière, ce qui améliore la qualité en basse lumière pour des photos de nuit à couper le souffle. Avec le mode de prise de vue nocturne professionnel, les NOTE 12 Pro 5G et NOTE 12 5G peuvent capter plus de lumière la nuit, restituer des détails réalistes et plus riches, et réaliser des portraits clairs et vivants. De plus, les NOTE 12 Pro 5G et NOTE 12 5G sont également équipés d'une caméra frontale de 16 MP permettant de réaliser des selfies parfaits. L'appareil photo du NOTE 12 5G redéfinit les normes photographiques des smartphones de milieu de gamme en apportant aux utilisateurs une expérience photo inégalée dans le domaine de la photographie mobile.

Une expérience visuelle époustouflante

Les NOTE 12 PRO 5G et NOTE 12 5G sont dotés d'un écran AMOLED FHD+ true-color de 6,7 pouces d'une finesse étonnante qui restitue des couleurs riches et vives. Par rapport aux écrans LCD classiques, les écrans AMOLED sont plus économes en énergie et ne laissent pas passer la lumière. Avec une gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et un rapport de contraste des couleurs de 100000:1, les écrans du NOTE 12 Pro 5G et du NOTE 12 5G offrent une expérience visuelle véritablement immersive. Conçus avec un rapport écran/corps optimal de 92 %, les deux appareils offrent une excellente expérience visuelle dans un format compact. C'est la première fois qu'un smartphone abordable est équipé d'un écran AMOLED.

Les appareils ne font que 7,9 mm d'épaisseur grâce à une conception et un agencement minutieux et innovant, faisant du NOTE 12 PRO 5G et du NOTE 12 5G un parfait exemple de la démarche continue d'Infinix d'optimisation et d'amélioration structurelle de la conception et de la technologie, afin que les jeunes consommateurs du monde entier puissent accéder à une technologie de pointe à un prix abordable.

Disponible en deux finitions brillantes, Force Black et Snowfall, la série NOTE 12 5G sort du lot : son aspect saisissant est immédiatement reconnaissable.

Toute la mémoire vive dont vous avez besoin

Grâce à la technologie unique d'extension de la mémoire vive, le NOTE 12 Pro 5G dispose d'une mémoire importante pour une gestion fluide des applications et une utilisation intensive. Doté d'une importante mémoire vive de 8 Go + 5 Go (équivalent à 13 Go), qui permet de faire fonctionner jusqu'à 20 applications en même temps [3], cet appareil peut gérer sans effort tout ce que l'utilisateur peut lui demander. Le NOTE 12 5G dispose d'un espace mémoire de 6 Go + 3 Go (équivalent à 9 Go), une puissance et des performances remarquables pour sa gamme de prix.

Autres caractéristiques clés

Le Monster Game Kit d'Infinix procure aux consommateurs des sensations visuelles, auditives et tactiles pour une expérience de jeu immersive. Le booster de jeu ultime Dar-link 2.0, le système de jeu amélioré XArena, le système tactile à moteur linéaire et le système de refroidissement en graphène à neuf couches rendent le jeu sur smartphone plus performant que jamais.

Deux haut-parleurs avec DTS : La série NOTE 12 5G crée un puissant son surround à 360 degrés avec une qualité audio améliorée.

Système de refroidissement en graphène : La série NOTE 12 5G est équipée d'un système de refroidissement en graphène à neuf couches, qui réduit la température du cœur jusqu'à cinq degrés Celsius pour éviter une surchauffe de l'appareil.

Systèmes tactiles à moteur linéaire : La série NOTE 12 5G est munie d'un système tactile à moteur linéaire qui offre aux utilisateurs une toute nouvelle expérience tactile pendant les jeux.

Dar-Link 2.0 d'Infinix : Ce logiciel améliore la stabilité de l'image grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, tout en optimisant simultanément la température de l'appareil, la batterie et la mémoire pendant l'expérience de jeu.

Logiciel XOS 10.6 : La série NOTE 12 est dotée du nouveau logiciel XOS 10.6 basé sur Android 12, qui comprend de nouvelles fonctionnalités telles que Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian et plus encore.

Prix et disponibilité

La série NOTE 12 5G sera d'abord disponible en Inde à partir du 8 juillet. Le NOTE 12 Pro 5G coûtera environ 249 $ et le NOTE 12 5G commence à 199 $. La série comprendra des variations en fonction des exigences des clients et du marché. Les prix et la disponibilité varieront d'une région à l'autre.

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013.

Ciblant la jeunesse grâce à une technologie de premier ordre, Infinix crée des appareils intelligents tendance, puissants et à un prix abordable qui offrent les dernières technologies du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.infinixmobility.com/

[1] [2] [3] Toutes les données sont des valeurs théoriques obtenues par les laboratoires internes d'Infinix grâce à des tests effectués dans des conditions particulières. Les données réelles peuvent varier en raison des différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852674/The_First_5G_Smartphone_NOTE_Series.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852675/Addressing_user_style.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1852676/1.jpg

SOURCE Infinix