Infinix uvádí na trh chytrý telefon ZERO ULTRA za 520 USD se 180W nabíjením Thunder Charge, doprovodí ho kolekce NFT

Inovativní značka chytrých telefonů oslavuje špičkovou technologickou úroveň nového vlajkového modelu unikátní akcí pro zákazníky

ŠANGHAJ, 5. října 2022 /PRNewswire/ -- Globální výrobce smartphonů, společnost Infinix, dnes oficiálně představila zbrusu nový telefon ZERO ULTRA – zatím nejvýkonnější vlajkový telefon se 180W nabíjením Thunder Charge – společně s limitovanou kolekcí kosmických NFT nazvanou XBOY EXPLORER, která oslavuje touhu lidstva posouvat hranice poznání v našem vesmíru i v metaversu. Tokeny z této kolekce bude možné získat prostřednictvím slosování, kterého se uživatelé mohou zúčastnit po zakoupení zařízení nebo prostřednictvím sociálních sítí.

INFINIX ZERO ULTRA XBOY EXPLORER NFT Collection

„Vydáním ZERO ULTRA posouváme hranice. Tento vlajkový smartphone nabízí špičkové parametry, které našim mladým zákazníkům umožní objevovat dosud nepoznané. Naším cílem je přivést tohoto objevitelského ducha do vývoje mobilních telefonů a představit světu technologii superrychlého nabíjení pro maximální uživatelský komfort. Nově se pouštíme také na pole NFT marketingových strategií, které přinesou našim uživatelům vzrušující zážitky v digitálním světě. Všechny tyto úžasné novinky se setkávají v naší kolekci tokenů XBOY EXPLORER," říká vedoucí globálního oddělení pro styk s veřejností společnosti Infinix Mobility Skye Chenová.

„V digitálním světě, který zkoumá propojení technologií a umění, se mladší generace stále více zajímají o přechod na Web3. NFT (non-fungible tokens, nezaměnitelné tokeny) představují trendový nástroj, který mohou firmy využít k rozvíjení povědomí o značce a zapojení zákazníků. Značce Infinix, která zkoumá nové a inovativní komunikační strategie pro zavádění nových trendů do odvětví mobilních technologií, mají díky této pozici pomoci vybudovat unikátní digitální zážitek pro její uživatele," říká Eric, zakladatel platformy Cluster3 NFT Labs, která stojí za designem nové vesmírné kolekce tokenů.

O NFT kolekci XBOY EXPLORER

Kolekce NFT XBOY EXPLORER vzdává hold objevitelskému duchu lidstva ve vesmíru a představuje tým pěti průzkumníků pocházejících z různých planet naší sluneční soustavy. Každá postava má mimořádné schopnosti, které odpovídají hlavním technologickým novinkám smartphonu Infinix ZERO ULTRA.

Kolekci XBOY EXPLORER tvoří: FLASH z Venuše se 180W bleskovým nabíjením, které je superschopností telefonu ZERO ULTRA, MIRROR z Jupiteru s 3D „vodopádovým" displejem, VISION z Merkuru s 200 Mpx fotoaparátem, WISESTAR z Marsu s 6nm 5G procesorem a CHIC ze Saturnu s úžasně stylovým vzhledem. FLASH jako nositel prvního 180W Thunder Charge nabíjení na světě je dokonce supervzácný NFT ve speciální edici.

Při zakoupení telefonu Infinix ZERO ULTRA získají uživatelé los, který po naskenování QR kódu nabízí možnost vyhrát animovaný NFT. Prostřednictvím facebookové stránky společnosti Infinix se mohou zapojit také do soutěže „Objevujte NFT příběhy s Infinixem (Explore NFT stories with Infinix)". Sdílením své oblíbené postavičky XBOY EXPLORER na vlastních účtech sociálních sítí spolu s vysvětlením, proč si ji oblíbili, získají další možnost vyhrát NFT. Fanoušci, jejichž příspěvky získají nejvíce interakcí – a také fanoušci vybraní oficiálním účtem společnosti Infinix – získají NFT z limitované edice. Nejšťastnější 2 % účastníků získají speciální edici FLASH.

Spojení NFT a Web 3.0 pro jedinečné digitální zážitky

Vydání kolekce NFT představuje první krok společnosti Infinix do marketingového prostoru na Web3. Ve světě, který nezadržitelně směřuje k přijetí Web3, nabízí Infinix uživatelům unikátní digitální zážitek prostřednictvím originální kolekce XBOY EXPLORER NFT, která zábavným a dobrodružným způsobem propaguje telefon ZERO ULTRA.

Společnost Infinix aktivně zkoumá nové trendy v metaversu. Propojením atributů svých fyzických produktů s kreativními prvky NFT zapojuje mladé spotřebitele v metaversu zcela novým způsobem a zve je, aby se stali vlastníky a spolutvůrci značky. Ve zkoumání nových technologií a zážitků a práci s mladými lidmi po celém světe, kteří objevují metaversum a nechávají se jím inspirovat, chce Infinix pokračovat i v budoucnu.

O telefonu ZERO ULTRA

Nejnovější vlajkový smartphone Infinix ZERO ULTRA se může pochlubit ohromujícími technologickými novinkami. ZERO ULTRA posouvá hranice inovací a přináší silný výkon a špičkové zážitky díky 180W supernabíjení Thunder, působivému 3D zakřivenému 120Hz AMOLED displeji, výkonnému 6nm 5G procesoru MediaTek Dimensity 920, vylepšenému uživatelskému rozhraní, fotoaparátu s nejvyšším počtem pixelů a nejkvalitnějším natáčením videa na trhu a nejluxusnějším 200 Mpx hlavním fotoaparátem v tomto segmentu.

Ceny a dostupnost

Infinix ZERO ULTRA ve stříbrném (Coslight Silver) a černém (Genesis Noir) provedení s kapacitou 256 GB bude k dispozici za 520 USD. Ceny a dostupnost se budou v jednotlivých regionech lišit.

Více informací o telefonu ZERO ULTRA najdete na adrese https://www.infinixmobility.com/smartphone/zero-ultra

Pro více informací o NFT navštivte stránky https://www.infinixmobility.com/nft/ .

O společnosti Infinix

Prudce rostoucí technologická společnost Infinix Mobility byla založena v roce 2013 a pod značkou Infinix navrhuje, vyrábí a po celém světě prodává stále širší portfolio chytrých zařízení.

Se svou technologicky vyspělou nabídkou trendových, výkonných a cenově dostupných chytrých telefonů, které přinášejí uživatelům z celého světa nejnovější technologické pokroky za lákavou cenu, se obrací především na dnešní mladou generaci.

Další informace najdete na webových stránkách: http://www.infinixmobility.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911676/INFINIX_ZERO_ULTRA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1911677/XBOY_EXPLORER_NFT_Collection.jpg

