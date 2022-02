Infinix uvádí na trh model ZERO 5G vybavený 6nm 5G procesorem v mimořádně elegantním designu

Nastartujte svůj den

Telefon Infinix ZERO 5G je vybaven výkonnou 6nm čipovou sadou MediaTek Dimensity 900 5G, která poskytuje neomezený zážitek ze sítě 5G v plné šíři a rychlosti. Režim Clever 5G Mode automaticky přepíná mezi technologiemi link4G a 5G podle šířky pásma uživatele a umožňuje tak výrazně zvýšit rychlost stahování a hraní her a zároveň snížit spotřebu energie.

Čipová sada Dimensity 900 5G od výrobce MediaTek je postavena na vysoce výkonném 6nm výrobním uzlu a je integrována s modemem 5G New Radio (NR) sub-6GHz s agregací nosných frekvencí. Čipová sada je vybavena osmijádrovou centrální procesorovou jednotkou (CPU), která se skládá ze dvou procesorů Arm Cortex-A78 s taktem až 2,4 GHz a šesti jader Arm Cortex-A55 pracujících na frekvenci až 2 GHz s mimořádným výkonem pro svižnější reakce aplikací, vyšší frekvenci snímků za sekundu (FPS) při hraní her a komfortnější připojení. Použití grafického procesoru (GPU) Arm Mali-G68 MC4 a nezávislého procesoru umělé inteligence (APU) optimalizuje energetickou účinnost čipové sady a ještě více prodlužuje výdrž baterie pro mobilní hráče.

Hráčům navíc smartphone ZERO 5G nabízí ještě rychlejší a spolehlivější připojení díky Wi-Fi 6 a technologii 2x2 MIMO, poskytující rychlost připojení přibližně 1,2 Gb/s. S modelem ZERO 5G dosáhla společnost Infinix nejpokročilejšího řešení konektivity díky technologii Dual 5G SIM, která smartphonu umožňuje připojení ke dvěma samostatným 5G SIM kartám, inteligentní přepínání na nejrychlejší síť a podle potřeby plynulý přístup k internetu z obou připojení, které nastartuje váš den jako nikdy předtím.

Fascinující design

Design chytrých telefonů silně ovlivňuje touha po větších obrazovkách a minimalistických, ale přesto funkčních prvcích bez negativního dopadu na klíčové technologie, jako je např. kvalita fotoaparátu, kapacita paměti a výdrž baterie.

ZERO 5G je vybaven velkým 6,78" FHD+ ultrajemným displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a vzorkovací frekvencí dotykového ovládání 240 Hz, který uživatelům poskytuje plynulý zážitek a rychlejší odezvu na dotykové vstupy při prohlížení webových stránek, využívání online médií a hraní akčních her. Tento model se může pochlubit hladkým designem s jemnými křivkami a zadní stranou z kompozitního materiálu, který na pohled i na dotek připomíná sklo. Zařízení se díky němu pohodlněji drží a zároveň nabízí prvotřídní vjem při doteku a možnost vyjádřit svůj styl i prostřednictvím telefonu. Zahloubený zadní fotoaparát je integrován do křivky přístroje a vytváří ergonomický design, který je příjemný do ruky a představuje odklon od drsnějšího pravoúhlého umístění tradičních modulů fotoaparátů.

Jedinečný design telefonu ZERO 5G využívá jemné textury a barvy, které odrážejí klid přírodních scenérií ve třech zajímavých barevných provedeních – Cosmic Black, Skylight Orange a Horizon Blue.

Zachyťte každý okamžik

ZERO 5G je vybaven ostrým hlavním fotoaparátem s rozlišením 48MPix a třicetinásobným ultra-zoomem, který se skládá z 13MPix portrétního fotoaparátu a 2MPix virtuálního fotoaparátu. 48MPix fotoaparát s 30násobným zvětšením umožňuje uživatelům pořizovat mimořádně kvalitní snímky i z velké vzdálenosti. Díky možnosti zpomaleného záznamu (960 snímků za sekundu) navíc umožňuje zachytit fascinující videozáznamy okamžiků, které lidské oko nedokáže postřehnout.

Mezi další klíčové funkce řady Infinix ZERO 5G patří:

Baterie s kapacitou 5000mAh a 33W technologií rychlého nabíjení : Baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje celodenní používání a lze ji rychle dobít pomocí technologie bezpečného rychlonabíjení testované TÜV Rheinland, což smartphonu umožňuje vydržet až 9,4 hodiny hraní her (údaje z testování poskytla laboratoř Infinix).

: Baterie s kapacitou 5000 mAh podporuje celodenní používání a lze ji rychle dobít pomocí technologie bezpečného rychlonabíjení testované TÜV Rheinland, což smartphonu umožňuje vydržet až 9,4 hodiny hraní her (údaje z testování poskytla laboratoř Infinix). Univerzální flash úložiště UFS 3.1 s pamětí LPDDR5: Dynamická paměť LPDDR5 dodává telefonu ZERO 5G zcela novou dimenzi rychlosti s podstatně zlepšeným výkonem paměti a ještě nižší spotřebou energie. Úložiště založené na standardu UFS 3.1 zdvojnásobuje výkon sekvenčního čtení a zrychluje stahování.

Dynamická paměť LPDDR5 dodává telefonu ZERO 5G zcela novou dimenzi rychlosti s podstatně zlepšeným výkonem paměti a ještě nižší spotřebou energie. Úložiště založené na standardu UFS 3.1 zdvojnásobuje výkon sekvenčního čtení a zrychluje stahování. Dar-Link 2.0: Software na bázi algoritmu umělé inteligence zlepšuje stabilitu obrazu a citlivost dotykového ovládání a zároveň snižuje teplotu zařízení pro dokonale strhující herní zážitek.

Software na bázi algoritmu umělé inteligence zlepšuje stabilitu obrazu a citlivost dotykového ovládání a zároveň snižuje teplotu zařízení pro dokonale strhující herní zážitek. XArena: Funkce, která integruje herní aplikace do jedné zóny, aktivuje herní booster a zdokonaluje komfort při hraní. Rychlá nastavení umožňují blokovat zprávy a příchozí hovory pro naprosté soustředění na hru bez rušivých vlivů.

Funkce, která integruje herní aplikace do jedné zóny, aktivuje herní booster a zdokonaluje komfort při hraní. Rychlá nastavení umožňují blokovat zprávy a příchozí hovory pro naprosté soustředění na hru bez rušivých vlivů. Android XOS 10: Operační systém XOS 10 přináší telefonu ZERO 5G vylepšené uživatelské rozhraní, funkci hlasové asistence s umělou inteligencí, smart asistenta, technologii klonování telefonu Phone Cloner 2.0 a automatické vyrovnání perspektivy fotografovaných dokumentů Doc Correction.

Dostupnost

Infinix ZERO 5G bude k dispozici v Nigérii, Iráku a dalších zemích od 8. února. Ceny se budou v jednotlivých regionech lišit. Zůstaňte s námi pro další informace.

O společnosti Infinix:

Rozvíjející se technologická společnost Infinix Mobility byla založena v roce 2013 a pod značkou Infinix navrhuje, vyrábí a po celém světě prodává rostoucí portfolio svých technických zařízení. Se zaměřením na dnešní mladé lidi vyvíjí špičkové technologie, vtělené do pečlivě navržených mobilních zařízení, která nabízejí vytříbený styl, výkon a funkčnost. V centru každého kroku vývoje trendy a zároveň dostupných zařízen společnosti Infinix vždy stojí koncový uživatel.

S heslem a ústřední myšlenkou „BUDOUCNOST JE TADY" chce společnost Infinix dnešním mladým nabídnout možnost vystoupit z davu a ukázat světu, kým jsou.

Portfolio produktů společnosti se prodává ve více než 40 zemích světa z regionů Afriky, Latinské Ameriky, Středního východu, jihovýchodní Asie a jižní Asie. Společnost Infinix, která roste fenomenálním tempem, zaznamenala v letech 2019 -2021 růst o bezprecedentních 157 % a pokračuje v rozsáhlých plánech tvorby vlajkových zařízení, nabízejících výrazný design a vysokou hodnotu pro zákazníka.

Další informace najdete na webových stránkách http://www.infinixmobility.com/

