Infinix uvádza na trh ZERO 5G s 6 nm 5G procesorom a úžasným dizajnom Uni-Curve

„Infinix stanovuje silný smer na dnešnom rýchlo rastúcom trhu a poskytuje inovatívnu, no zároveň vysokovýkonnú technológiu 5G, ktoré je pre používateľov dostupnejšia prostredníctvom nového smartfónu ZERO 5G," uviedol Charles Ding, zástupca produktového riaditeľa spoločnosti Infinix Mobility. „Naše inovácie poskytujú používateľom smartfón s lepším výkonom v štíhlejšom a štýlovom dizajne, ktorý zahŕňa všetky kľúčové technologické funkcie, ktoré hľadajú v zariadení 5G, a ktorý ponúka ten najlepší pomer kvality a ceny v rámci svojho cenového rozpätia."

Zrýchlite svoj deň

Smartfón Infinix ZERO 5G je vybavený výkonnou 6 nm čipovou zostavou MediaTek Dimensity 900 5G, ktorá prináša zážitok z využitia a plnej rýchlosti 5G siete. Jeho šikovný režim 5G automaticky prepína medzi link4G a 5G podľa šírky pásma používateľa, čo môže výrazne zlepšiť rýchlosť sťahovania a hrania a znížiť spotrebu energie.

Čipová zostava MediaTek Dimensity 900 5G je postavená na 6 nm vysoko výkonnom výrobnom uzle a je integrovaná s modemom 5G New Radio (NR) pod 6 GHz s agregáciou operátorov. Čipová zostava je vybavená osemjadrovým centrálnym procesorom (CPU) pozostávajúcim z dvoch procesorov Arm Cortex-A78 s rýchlosťou až 2,4 GHz a šiestich jadier Arm Cortex-A55 pracujúcich až do 2 GHz, ktoré poskytujú výnimočný výkon pre rýchlejšiu odozvu aplikácií, vyššiu frekvenciu snímok za sekundu (FPS) pre hranie hier a lepšie pripojenie. Vďaka grafickému procesoru (GPU) s čipom Arm Mali-G68 MC4 a nezávislým procesorom (APU) umelej inteligencie (AI) je energetická účinnosť optimalizovaná tak, aby sa ešte predĺžila výdrž batérie pre mobilných hráčov.

Smartfón ZERO 5G poskytuje hráčom ešte rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenie s technológiou Wi-Fi 6 a 2x2 MIMO, ktorá ponúka rýchlosť pripojenia približne 1,2 Gb/s. Spoločnosť Infinix posúva riešenia pripojenia ZERO 5G ešte ďalej vďaka technológii Dual 5G SIM, ktorá umožňuje smartfónu pripojiť sa k dvom samostatným 5G SIM, inteligentne prepnúť na najrýchlejšiu sieť a podľa potreby umožňuje bezproblémový prístup k internetu z oboch pripojení, čím spríjemňuje používateľom využívanie zariadení spoločnosti Infinix ako nikdy predtým.

Úžasný dizajnový štýl

Dizajn smartfónu je silne motivovaný túžbou po väčších obrazovkách a minimálnejších, no funkčných funkciách bez straty kľúčových technológií – ako je kvalita fotoaparátu, kapacita pamäte a výdrž batérie.

ZERO 5G prichádza s veľkým 6,78" FHD+ ultra hladkým displejom s obnovovacou frekvenciou 120 Hz a vzorkovacou frekvenciou 240 Hz, čo používateľom poskytuje plynulý zážitok a rýchlejšiu odozvu na dotykové príkazy pri prehliadaní webových stránok, využívaní online médií a hraní akčných hier. Smartfón predstavuje dizajn Uni-Curve s jemne zakrivenou zadnou stranou s použitím kompozitného materiálu, ktorý napodobňuje vzhľad a dojem skla, čím vytvára zariadenie, ktoré sa pohodlnejšie drží, no zároveň je príjemné na dotyk a umožňuje používateľom vyjadriť pomocou svojho zariadenia svoj zmysel pre štýl. Dizajn zadného obrysového fotoaparátu je integrovaný do zakrivenia zariadenia, čím vytvára ergonomický dizajn, ktorý sa príjemne drží v dlani a vzďaľuje od tvrdšieho pravouhlého umiestnenia modulov fotoaparátu.

Jedinečný dizajn modelu ZERO 5G obsahuje jemné textúry a farby, ktoré odrážajú pokoj prírodných scenérií s tromi výraznými farbami vrátane: Cosmic Black, Skylight Orange a Horizon Blue.

Zachyťte každý okamih

ZERO 5G je vybavený ostrým 48 MP hlavným fotoaparátom s 30-násobným ultra priblížením, ktorý pozostáva z 13 MP portrétového fotoaparátu a 2 MP virtuálneho fotoaparátu. Fotoaparát s 30-násobným 48 MP priblížením umožňuje používateľom zachytiť úžasne vysokú kvalitu z veľkej vzdialenosti. Používatelia môžu tiež zachytiť momenty, ktoré ľudské oko bežne nevidí, vďaka funkcii spomaleného pohybu 960 snímok za sekundu (fps) pre úžasné zachytávanie videa.

Medzi ďalšie kľúčové vlastnosti série ZERO 5G spoločnosti Infinix patria:

Batéria s kapacitou 5000 mAh a 33 W na rýchle nabíjanie : batéria s kapacitou 5000 mAh podporuje celodenné používanie a možno ju rýchlo nabiť technológiou bezpečného rýchleho nabíjania TÜV Rheinland, ktorá umožňuje smartfónu vydržať až 9,4 hodiny hrania (testovacie údaje poskytlo laboratórium Infinix).

: batéria s kapacitou 5000 mAh podporuje celodenné používanie a možno ju rýchlo nabiť technológiou bezpečného rýchleho nabíjania TÜV Rheinland, ktorá umožňuje smartfónu vydržať až 9,4 hodiny hrania (testovacie údaje poskytlo laboratórium Infinix). Universal Flash Storage UFS 3.1 a LPDDR5: LPDDR5 prináša pre smartfóny ZERO 5G novú úroveň rýchlosti, čo podstatne zlepšuje výkon pamäte a ďalej znižuje spotrebu energie. Úložisko založené na UFS 3.1 zdvojnásobuje výkon sekvenčného čítania a zvyšuje rýchlosť sťahovania.

LPDDR5 prináša pre smartfóny ZERO 5G novú úroveň rýchlosti, čo podstatne zlepšuje výkon pamäte a ďalej znižuje spotrebu energie. Úložisko založené na UFS 3.1 zdvojnásobuje výkon sekvenčného čítania a zvyšuje rýchlosť sťahovania. Dar-Link 2.0: softvér zlepšuje stabilitu obrazu a citlivosť dotykového ovládania, ktoré je založené na algoritme umelej inteligencie, a zároveň znižuje teplotu zariadenia, čím poskytuje absolútne pohlcujúci herný zážitok.

softvér zlepšuje stabilitu obrazu a citlivosť dotykového ovládania, ktoré je založené na algoritme umelej inteligencie, a zároveň znižuje teplotu zariadenia, čím poskytuje absolútne pohlcujúci herný zážitok. XArena: zlepšuje váš herný zážitok integráciou herných aplikácií do jednej zóny, a tým umožňuje pre hru využiť posilňovač hry. Existujú rýchle nastavenia, ktoré vám umožnia sústrediť sa na hru blokovaním správ a prichádzajúcich hovorov bez obáv z akéhokoľvek iného rozptýlenia.

zlepšuje váš herný zážitok integráciou herných aplikácií do jednej zóny, a tým umožňuje pre hru využiť posilňovač hry. Existujú rýchle nastavenia, ktoré vám umožnia sústrediť sa na hru blokovaním správ a prichádzajúcich hovorov bez obáv z akéhokoľvek iného rozptýlenia. Android XOS 10: softvér XOS 10 v ZERO 5G ponúka vylepšené rozhranie, hlasového asistenta s umelou inteligenciou, inteligentného asistenta, telefónny kloner 2.0 a opravu dokumentov.

Dostupnosť

Infinix ZERO 5G bude od 8. februára k dispozícii v Nigérii, Iraku a ďalších krajinách. Ceny sa budú v jednotlivých regiónoch líšiť. Sledujte nás.

O spoločnosti Infinix:

Infinix Mobility je rozvíjajúca sa technologická značka, ktorá navrhuje, vyrába a predáva rozširujúce sa portfólio zariadení na celom svete pod značkou Infinix, ktorá bola založená v roku 2013. Spoločnosť Infinix sa zameriava na dnešnú mládež a na vývoj špičkových technológií prenesených do precízne navrhnutých mobilných zariadení, ktoré ponúkajú rafinovaný štýl, energiu a výkon. Zariadenia Infinix sú moderné a dosiahnuteľné pre koncového používateľa pri každom kroku vpred.

S podstatou svojej značky „BUDÚCNOSŤ JE TERAZ" sa spoločnosť Infinix snaží umožniť dnešnej mládeži vystúpiť z davu a ukázať sa svetu.

Portfólio produktov spoločnosti sa predáva vo viac ako 40 krajinách po celom svete a zahŕňa Afriku, Latinskú Ameriku, Stredný východ, juhovýchodnú Áziu a južnú Áziu. Spoločnosť Infinix, ktorá expanduje fenomenálnou rýchlosťou, vzrástla o bezprecedentných 157 % v rokoch 201 9 -202 1 a má obrovské plány pokračovať vo vytváraní zariadení prvotriednej úrovne, ktoré ponúkajú pozoruhodný dizajn a silnú hodnotu.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite: http://www.infinixmobility.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742142/6_78__FHD__120Hz_Ultra_Smooth_Display___Uni_Curve_design.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742141/Cosmic_Black_Skylight_Orange_Horizon_Blue.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY