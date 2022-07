Infinix wprowadza na rynek nowy, imponujący NOTE 12 PRO, pierwszy na rynku smartfon wyposażony w chipset MediaTek Helio G99

Wyjątkowe działanie

NOTE 12 PRO jest wyposażony w najnowszy chipset firmy MediaTek, Helio G99, zapewniającym niezrównaną architekturę obliczeniową, potężną wydajność i największą w branży energooszczędność. Wewnątrz MediaTek Helio G99 znajduje się ośmiordzeniowy procesor z dwoma wydajnymi procresorami Arm Cortex-A76 taktowanymi zegarem do 2,2 GHz wraz z wysoce wydajnym GPU klasy Arm Mali G57. Helio G99 został skonstruowany w oparciu o wyjątkowo wydajny proces produkcji chipów klasy 6nm, maksymalizujący jego osiągi w warunkach gry i oszczędności energii. Chip ten pozwala na intensywne użytkowanie na jednym ładowaniu i umożliwia bezproblemową rozrywkę przez cały dzień. W porównaniu z G96 12 nm, zużycie energii procesora G99 6 nm zostało obniżone o 10% [1].

Fotografia smartfonowa w najlepszym wydaniu

Model NOTE 12 PRO dysponuje potrójnym aparatem 108 MP Ultra Clear, zapewniającym niezrównaną jakość zdjęć. Wyrazisty aparat główny 108 MP posiada najnowszy sensor Samsung S5KHM6, gwarantujący lepszą jakość obrazu i redukcję szumów. Obiektyw z przysłoną f/1.75, obsługujący 9-in-1 Super Pixel, wspomaga mobilnych fotografów w tworzeniu naprawdę oszałamiających ujęć. Co więcej, wyjątkowo duża matryca 1/1,67 i rozmiar piksela 1,92 μm pozwalają na dopływ większej ilości światła do obiektywu, co przekłada się na podniesienie jakości i wyrazistości zdjęć w każdych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu użytkownicy koncentrują się na obiekcie, a nie na świetle.

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego trybu fotografowania scen nocnych NOTE 12 PRO jest w stanie uchwycić więcej światła w nocy, przywrócić realistyczne i pełniejsze szczegóły oraz zaprezentować wyraźne i żywe portrety. Ponadto, dla użytkowników dbających o perfekcyjne selfie, model ten oferuje również przednią kamerę 16 MP pozwalającą na uzyskanie efektu krystalicznie wyraźnego zdjęcia.

Imponujący wygląd

Uosabiając estetyczną ambicję marki Infinix, NOTE 12 PRO wznosi się na zupełnie nowe wyżyny wzornictwa premium. Okrągły design Camera Deco zainspirowany jest samochodem wyścigowym, co odzwierciedla ducha pasji i poszukiwań charakteryzującego model. Dostępny w trzech błyszczących wersjach wykończenia – szarej wulkanicznej, niebieskiej toskańskiej i białej alpejskiej, smartfon ten prezentuje się doskonale, jednocześnie zapewniając fantastyczne parametry. Wyjątkowo cienki, elegancki i stylowy, NOTE 12 Pro ma zaledwie 7,8 mm grubości, dzięki czemu bez trudu mieści się w małych torebkach i kieszeniach. Urządzenie to należy do najlepiej prezentujących się z dotychczasowych smartfonów z serii NOTE.

NOTE 12 Pro posiada oszałamiająco smukły 6,7-calowy ekran FHD+ true-color AMOLED, prezentujący bogate, żywe kolory. W porównaniu z tradycyjnymi ekranami LCD, AMOLED jest o wiele bardziej energooszczędny i nie wykazuje strat w świetle. Dzięki 100% gamie kolorów DCI-P3 i kontrastowi 100000:1 jego ekrany charakteryzują się ostrzejszymi, bardziej realistycznymi kolorami. Oferując prawdziwie wciągające wrażenia wizualne, model ten wyróżnia się wyjątkowo wąskimi ramkami, które zapewniają imponujący stosunek ekranu do obudowy sięgający 92%.

Wyprzedzanie krzywej

NOTE 12 PRO został wyposażony w unikalną technologię Extended RAM, dzięki której urządzenie działa płynnie przy intensywnym użytkowaniu. Konsumenci mogą cieszyć się lepszym funkcjonowaniem w porównaniu do poprzednich modeli oraz zwiększoną przestrzenią pamięci, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Urządzenie oferuje rozszerzoną pamięć 8 GB + 5 GB (czyli 13 GB), która umożliwia jednoczesne działanie do 20 aplikacji bez żadnych opóźnień [2].

Ponadto NOTE 12 PRO zapewnia użytkownikom dłuższą żywotność baterii poprzez zastosowanie akumulatora o pojemności 5000 mAh i funkcji superładowania 33 W, co pozwala na błyskawiczne zasilenie smartfona.

Dodatkowe cechy charakterystyczne

Zestaw Monster Game Kit: zestaw Monster Game Kit firmy Infinix zapewnia konsumentom wrażenia wizualne, słuchowe i dotykowe, dzięki czemu można cieszyć się wciągającą rozrywką. Wykorzystując wzmocnienie graficzne, odliczanie czasu do wznowienia gry, podwójne głośniki z DTS oraz system dotykowy z silnikiem liniowym, gry na smartfonie są doskonalsze niż kiedykolwiek wcześniej;

Podwójne głośniki z DTS: NOTE 12 PRO wyposażono w podwójne głośniki z dźwiękiem przestrzennym DTS Stereo, co zapewnia niesamowite wrażenia dźwiękowe;

Oprogramowanie XOS 10.6: Mmdel ten charakteryzuje się nowoczesnym oprogramowaniem XOS 10.6 opartym na systemie Android 12, obejmującym innowacyjne funkcje, takie jak optymalizator pamięci masowej, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian i inne;

Wielofunkcyjna technologia NFC: NOTE 12 PRO udostępnia konsumentom funkcję NFC, pozwalającą na dokonywanie bezpiecznych transakcji, pozwalającą na uzyskanie statusu biletu elektronicznego, łączącego urządzenia elektroniczne za pomocą jednego dotknięcia.

Cena i dostępność

NOTE 12 PRO będzie kosztował około 219 USD. Seria będzie obejmowała zróżnicowane warianty w zależności od potrzeb klientów i rynku. Ceny i dostępność będą się różnić w zależności od regionu.

[1] [2] Wszystkie dane są wartościami teoretycznymi uzyskanymi przez wewnętrzne laboratoria Infinix w wyniku testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Rzeczywiste dane mogą się różnić ze względu na różnice w poszczególnych produktach, wersjach oprogramowania, warunkach zastosowania i czynnikach środowiskowych.

Infinix

Infinix Mobility to dynamicznie rozwijająca się marka technologiczna, która projektuje, produkuje i sprzedaje na całym świecie coraz większą gamę inteligentnych urządzeń pod utworzoną w 2013 r. marką Infinix.

Główną grupą docelową Infinix są młodzi ludzie, dlatego firma skupia się na tworzeniu modnych i przystępnych cenowo urządzeń o wysokich parametrach, które wnoszą na światowe rynki najnowsze technologie odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu i zasobności kieszeni konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.infinixmobility.com/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1859379/Powered_MediaTek_Helio_G99.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1860176/1.jpg

