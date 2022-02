Infinix wprowadza na rynek ZERO 5G z procesorem 6nm 5G i zachwycającym wyglądem obudowy uni-curve

„Infinix wyznacza wyraźny kurs na obecnym, dynamicznie rozwijającym się rynku i oferuje innowacyjną, lecz wysoce wydajną technologię 5G, która staje się bardziej przystępna dla użytkowników dzięki nowemu smartfonowi ZERO 5G - stwierdził Charles Ding, zastępca dyrektora ds. produktów w Infinix Mobility. - Nasza innowacja daje użytkownikom smartfon o lepszych parametrach, od smuklejszej i stylowej obudowy, pod którą umieszczono wszystkie najważniejsze funkcje technologiczne, których klienci szukają w urządzeniu 5G o najlepszym stosunku jakości do ceny w tym przedziale cenowym".

Przyspiesz swój dzień

Infinix ZERO 5G wyposażony jest w mocny chipset 6 nm Media Tek Dimensity 900 5G, który zapewnia pełny zakres i prędkość wrażeń płynących z sieci 5G. Tryb Clever 5G automatycznie przełącza telefon pomiędzy sieciami 4G i 5G zgodnie z szerokością pasma użytkownika, co może znacznie poprawić prędkość pobierania danych i grania, oraz obniżyć zużycie energii.

Chipset MediaTek Dimensity 900 5G został zbudowany w oparciu o wysokowydajny proces technologiczny 6 nm i jest zintegrowany z modemem 5G New Radio (NR) sub-6GHz z agregacją nośną. Chipset wyposażony jest w ośmiordzeniową jednostkę centralną (CPU) składającą się z dwóch procesorów Arm Cortex-A78 o częstotliwości taktowania do 2,4 GHz i sześciu rdzeni Arm Cortex-A55 o częstotliwości taktowania do 2 Ghz, co zapewnia wyjątkowe osiągi pozwalające na szybszą pracę aplikacji, zwiększoną liczbę klatek na sekundę (FPS) na potrzeby gier i lepsze doświadczenia płynące z łączności. Dzięki procesorowi graficznemu (GPU) Arm Mali-g68 MC4 i niezależnemu procesorowy wykorzystującemu sztuczną inteligencję (APU), zoptymalizowano zużycie energii w celu przedłużenia żywotności baterii na potrzeby amatorów gier mobilnych.

Smartfon ZERO 5G zapewnia szybszą i bardziej niezawodną łączność dla graczy dzięki Wi-Fi 6 i technologii 2x2 MIMO, która zapewnia prędkości ok. 1,2 Gbps. Infinix przenosi łączność za pośrednictwem ZERO 5G na wyższy poziom dzięki technologii Dual 5G SIM, która umożliwia zastosowanie dwóch odrębnych kart 5G SIM, inteligentnie przełączając się na szybszą sieć i pozwalając na niezakłócony dostęp do internetu z obydwu kart, w zależności od potrzeb, napędzając dzień użytkownika spędzony z telefonem Infinix jak nigdy przedtem.

Zachwycający wzornictwo

Wygląd smartfonu narodził się z chęci zapewnienia większego ekranu i bardziej minimalistycznych lecz zarazem funkcjonalnych opcji bez utraty kluczowych technologii - takich jak jakość aparatu, pojemność pamięci, czy żywotność baterii.

Smartfon ZERO 5G został wyposażony w ultra-płynny ekran 6,78" FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz i próbkowaniem dotykowym 240 Hz, zapewniając użytkownikom płynność użytkowania i szybsza reakcję na dotyk przy przeglądaniu stron internetowych, mediów online i graniu w gry o dynamicznej akcji. Smartfon charakteryzuje się obudową Uni-Curve z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami tylnej części obudowy stworzonej z materiału kompozytowego, który imituje wygląd i fakturę szkła, tworząc urządzenie, które zapewnia wygodniejszy uchwyt w rękach i jednocześnie jest przyjemne w dotyku, pozwalając użytkownikom na pokazanie swojego stylu dzięki temu urządzeniu. Obrys obudowy tylnego aparatu został wkomponowany w zakrzywione płaszczyzny urządzenia, tworząc ergonomiczny kształt, przyjazny dla dłoni, co jest odejściem od tradycyjnego, ostrzejszego ustawienia modułów aparatów pod kątem prostym.

Unikatowe wzornictwo ZERO 5G obejmuje subtelne faktury i kolory, które odzwierciedlają spokój naturalnych scenerii, dzięki trzem odważnym kolorom: Cosmic Black (czarny), Skylight Orange (pomarańczowy), and Horizon Blue (niebieski).

Uchwyć każdy moment

Smartfon ZERO 5G wyposażono w aparat główny o rozdzielczości 48 MP z zoomem 30x, składającym się z aparatem do zdjęć portretowych o rozdzielczości 13 MP i kamery internetowej 2 MP. Aparat 48 MP z zoomem 30x pozwala użytkownikom na uchwycenie obrazów o niesamowitej jakości z dużej odległości. Użytkownicy mogą również uchwycić chwile, których ludzkie oko nie dostrzega, dzięki funkcji umożliwiającej nagrywanie w zwolnionym tempie z prędkością 960 klatek na minutę (FPS) dla zarejestrowania zachwycających kadrów.

Inne najważniejsze funkcje smartfonów Infinix z serii ZERO 5G to:

bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33W . Bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na cały dzień korzystania z telefonu i szybkie ładowanie dzięki technologii, której bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez TÜV Rheinland, przy czym telefon wytrzyma do 9,4 godzin grania (wg. wyników testów dostarczonych przez laboratorium Infinix);

. Bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na cały dzień korzystania z telefonu i szybkie ładowanie dzięki technologii, której bezpieczeństwo zostało potwierdzone przez TÜV Rheinland, przy czym telefon wytrzyma do 9,4 godzin grania (wg. wyników testów dostarczonych przez laboratorium Infinix); pamięć Universal Flash Storage UFS 3.1 i LPDDR5. LPDDR5 zapewnia nowe poziomy prędkości dla smartfonu ZERO 5G, co znacznie poprawia parametry pamięci i jeszcze bardziej obniża zużycie energii. Przechowywanie danych oparte na UFS 3.1 podwaja sekwencyjną prędkość odczytu i przyspiesza pobieranie danych;

LPDDR5 zapewnia nowe poziomy prędkości dla smartfonu ZERO 5G, co znacznie poprawia parametry pamięci i jeszcze bardziej obniża zużycie energii. Przechowywanie danych oparte na UFS 3.1 podwaja sekwencyjną prędkość odczytu i przyspiesza pobieranie danych; Dar-Link 2.0: oprogramowanie to poprawia stabilność obrazu i czułość sterowania dotykowego w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji, przy równoczesnym obniżeniu temperatury urządzenia, co pozwala na zanurzenie się w świecie gier;

oprogramowanie to poprawia stabilność obrazu i czułość sterowania dotykowego w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji, przy równoczesnym obniżeniu temperatury urządzenia, co pozwala na zanurzenie się w świecie gier; XArena: poprawia wrażenia płynące z gier poprzez integrację aplikacji do grania w jednej strefie, tym samym uruchamiając optymalizację gry dzięki narzędziu game booster. Dostępne są szybkie ustawienia pozwalające na skoncentrowanie się na grze poprzez zablokowanie wiadomości i połączeń przychodzących, przez co użytkownik nie musi martwić się rzeczami, które go dekoncentrują;

poprawia wrażenia płynące z gier poprzez integrację aplikacji do grania w jednej strefie, tym samym uruchamiając optymalizację gry dzięki narzędziu game booster. Dostępne są szybkie ustawienia pozwalające na skoncentrowanie się na grze poprzez zablokowanie wiadomości i połączeń przychodzących, przez co użytkownik nie musi martwić się rzeczami, które go dekoncentrują; Android XOS 10: system XOS 10 dla ZERO 5G oferuje zmodyfikowany interfejs, asystenta głosowego AI, inteligentnego asystenta, funkcje przenoszenia danych phone cloner 2.0 i edycję dokumentów.

Dostępność

Smartfon Infinix ZERO 5G jest dostępny w Nigerii, Iraku i innych krajach od 8 lutego. Ceny mogą się różnić w zależności od regionu. Bądź na bieżąco.

Infinix

Infinix Mobility jest rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku. Po wyborze dzisiejszych młodych ludzi na grupę docelową, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najnowocześniejszych technologii umieszczonych w drobiazgowo zaprojektowanych urządzeniach mobilnych charakteryzujących się doskonałym stylem, dużą mocą i wydajnością. Urządzenia Infinix są zgodne z aktualnymi trendami i przystępne, przy czym wszystkie działania firmy realizowane są z myślą o użytkownikach końcowych.

Z mottem „Przyszłość jest teraz", odzwierciedlającym istotę marki, celem Infinix jest zapewnienie dzisiejszej młodzieży możliwości wyróżnienia się spośród tłumów i pokazania światu, kim naprawdę są.

Oferta produktowa firmy dostępna jest w ponad 40 krajach na całym świecie, w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i Azji Południowej. Rozwijając się w niezwykłym tempie, spółka Infinix odnotowała bezprecedensowy wzrost o 157% w latach 2019-2021 i ma poważne plany dotyczące tworzenia nowych flagowych urządzeń, oferując niezwykłe wzornictwo i ogromną wartość.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.infinixmobility.com/

