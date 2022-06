InfiRay® fait ses débuts au MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022

YANTAI, Chine, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (ci-après désignée « InfiRay ® »), une marque leader dans le secteur de l'imagerie thermique, s'est montrée très en vue au MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022 à Milan. InfiRay ® a présenté ses technologies innovantes et mis en avant ses produits d'imagerie thermique sur le stand F53 à Fieramilano, Rho (MI).

Au MCE, InfiRay ® a présenté les produits d'imagerie thermique adaptés à l'industrie du CVC, notamment des caméras thermiques portatives et de surveillance en ligne pour la détection de l'étanchéité à l'air des bâtiments, la surveillance du fonctionnement du CVC, la surveillance de la sécurité des appareils électriques, l'inspection des fuites du réseau de canalisations/tuyaux, ainsi que la détection des pannes au niveau des vannes des stations de chauffage.

Avantages de l'utilisation de la caméra thermique InfiRay

La caméra thermique peut être utilisée pour le dépannage des équipements de chauffage, la détection du vieillissement des équipements et la détection des températures anormales des tuyaux dans les stations de chauffage. Grâce à la technologie d'imagerie thermique, elle analyse et met en évidence les zones anormales afin de prévenir les accidents à la source.

C200 Pro : la caméra thermique portative C200 Pro adopte le détecteur infrarouge 12 μm haute performance auto-développé par InfiRay® pour fournir des images et des vidéos d'imagerie thermique avec des détails riches et des données de température précises. L'autonomie de la batterie de 15 heures et les fonctions de branchement et d'analyse USB de niveau professionnel permettent d'améliorer l'efficacité du travail.

P200 : la caméra thermique compacte P200 est de petite taille. Avec son objectif rotatif à 90°, elle peut être utilisée pour détecter les pannes dans différents espaces étroits sans avoir à déplacer d'autres appareils. Les utilisateurs peuvent facilement capturer des images et des vidéos d'imagerie thermique claires.

M600 : la caméra thermique portative professionnelle M600 est dotée d'un détecteur infrarouge de 12 μm auto-développé, d'une résolution d'imagerie thermique de 640 x 512 et d'un objectif de lumière visible de 5 mégapixels, ce qui la rend très compétitive dans le secteur.

T600 : la caméra thermique portative T600 dispose de plusieurs objectifs professionnels pour répondre aux exigences du secteur de l'énergie. Les modes de mise au point manuel et automatique, ainsi que les fonctions de zoom automatique continu sont tous pris en charge pour l'imagerie thermique dans les sites complexes du secteur de l'énergie.

AT61F : la caméra thermique en ligne AT61F peut fournir des images et des vidéos d'imagerie thermique de haute qualité pour divers scénarios d'application. La large plage de mesure de température de -20 °C~+550 °C permet de surveiller davantage de cibles industrielles avec des exigences de température élevées.

À propos d'InfiRay

InfiRay® s'efforce de développer des technologies et des produits d'imagerie thermique infrarouge dont les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants. InfiRay® s'engage à fournir aux clients du monde entier des produits et des solutions d'imagerie thermique professionnelle de pointe. Ses principaux produits sont les capteurs thermiques CMOS, les modules d'imagerie thermique, les caméras thermiques portatives pour l'imagerie thermique industrielle et les caméras thermiques pour la vision nocturne.

